Ballo a Corte: visita spettacolo in maschera a Palazzo Reale

BALLO A CORTE è una visita guidata all'appartamento storico di Palazzo Reale di Napoli, con incursioni teatrali, pensata per tutti (dai 3 anni).

Un’insolita immersione nella vita di corte dove, fra sontuosi arredi in sale affrescate, adulti e bambini avranno occasione di assistere a una vera e propria lezione di etichetta - dall’inchino alla riverenza - per arrivare preparati di tutto punto al ballo sulle note del minuetto.

In occasione del Carnevale tutti i partecipanti potranno partecipare in maschera, così come nei giorni feriali le scuole.

Un evento unico proposto da "le Nuvole" e gli storici dell'arte di Progetto Museo, in collaborazione con la Direzione di Palazzo Reale.

Con Rosanna Gagliotti e Gaetano Nocerino, messa in scena di Fabio Cocifoglia, consulenza scientifica Maria Laura Chiacchio e Chiara Ruggiero.

INFO

festivi - solo biglietti in prevendita a Le Nuvole o www.etes.it

domenica 24 febbraio, ore 10.00, 12.00, 15.00, 17.00

sabato 2 marzo, ore 15.00 e ore 17.00

lunedì 4 e martedì 5 marzo, ore 15.00 e ore 17.00

€ 8 (cui aggiungere per gli adulti l’ingresso al Museo da acquistare in biglietteria il giorno di attività)

per la scuola (3/10 anni) - prenotazione a Le Nuvole

da lunedì 4 febbraio a venerdì 15 marzo

tutti i giorni feriali, escluso il mercoledì, ore 9.30 e 11.30

€ 175,00 a gruppo con prenotazione e preacquisto obbligatori

(max 25 studenti a gruppo, max 4 gruppi a turno)

Informazioni e prenotazioni

info@lenuvole.com | arte@lenuvole.com

0812395653 feriali 9.00_17.00