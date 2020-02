Ballo a corte: a Carnevale visita-spettacolo in maschera al Palazzo Reale di Napoli

A Carnevale si balla con la Regina Maria Carolina e il Re Ferdinando di Borbone al Palazzo Reale di Napoli per il consueto appuntamento con la visita spettacolo in costume BALLO A CORTE, per tutti dai 3 anni, nelle giornate di sabato 22, lunedì 24, martedì 25 febbraio ore 15.00 e 17.00 e domenica 23 febbraio ore 10, 12, 15, 17 realizzata da Le Nuvole in collaborazione con Progetto Museo e la Direzione di Palazzo Reale.

Giunti a palazzo, i visitatori sorprenderanno il re Ferdinando intento a divorare la sua colazione e pronto a scappare per un’allettante battuta di caccia. Il re, infatti, preferisce di gran lunga questo tipo di svaghi alle grandi e sontuose feste.

“Ad accogliere gli ospiti ci sarò io, il Re Nasone! - dichiara l’interprete Gaetano Nocerino - Sapranno i bambini aiutarmi in questo mio bizzarro piano di fuga oppure sarò costretto ad accontentare la mia consorte e ballare sulle note del minuetto?”. I piccoli nobili intervenuti proseguiranno, poi, il percorso all’interno delle stanze dell’appartamento reale e, passeggiando nelle sale di rappresentanza, incontreranno anche la regina Maria Carolina, ancora alle prese con la toeletta. E’ proprio quest’ultima, interpretata da Rosanna Gagliotti, a fornire ulteriori informazioni sull’evento anticipando che “ai piccoli spettatori sarà offerta un’insolita immersione nella vita di corte: nelle sale affrescate ed arricchite di sontuosi arredi, infatti, i bambini e le loro famiglie avranno occasione di assistere ad una vera e propria lezione di etichetta - dall’inchino alla riverenza - per arrivare preparati di tutto punto al gran ballo nel Salone d’Ercole sulle note del minuetto”.

Riuscirà Maria Carolina a sventare il tentativo del Re di abbandonare il palazzo e convincerlo dell’importanza anche della sua presenza alla gran festa di corte?

La pièce teatrale – messa in scena di Fabio Cocifoglia – coniuga le suggestioni del teatro con l’arte, trasformando la visita guidata in un momento di fruizione “a tutto tondo”, grazie alla preziosa collaborazione con le storiche dell’arte di Progetto Museo.

In occasione del Carnevale tutti i partecipanti, bambini o adulti che siano, potranno intervenire in maschera. La partecipazione all’attività prevede il preacquisto obbligatorio (euro 8,00 a persona dai 3 anni) oltre ingresso al sito il giorno di attività solo per gli adulti, prevendita su www.etes.it o presso gli uffici le nuvole.

INFO allo 081 2395653 o info@lenuvole.com (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.00). Altre info su www.lenuvole.it o alla pagina facebook teatrolenuvole.