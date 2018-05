BaccalàRe, l'ultimo Show Cooking è con lo chef Vincenzo Russo

Sarà lo chef Vincenzo Russo a tenere l'ultimo Show Cooking a BaccalàRe, lo streetevent dedicato al baccalà gourmet protagonista, in questi giorni, sul lungomare Caracciolo.

L'appuntamento è domenica 27 maggio, dalle ore 17.00 alle 18.00

Lo chef di Baccalaria e Ambasciatore italiano baccalà Islandese, grande esperto del prodotto che vanta la realizzazione di oltre 300 ricette a base baccalà e stoccafisso, coautore del libro Baccalajuoli e socio fondatore di Baccalajuoli accademia partenopea del baccalà, cucinerà per l'ultimo ShoowCooking della seconda edizione della kermesse BaccalàRe.

Lo Chef Russo in diretta facebook effettuerà un disciplinare sulle varie tipologie e differenze di Baccalà, dalla pesca alle lavorazioni, per poi realizzare per tutti i presenti due ricette: "Stoccafisso Tonnato" - un risotto che vuole essere un peperone in padella e "Impepata" di baccalá.

Modera: Andrea Diciamo, in collaborazione con Ciro Giordano, presidente del Consorzio Vini Vesuviani con i vini di cantine Olivella e Fabio Ditto di Kbir.