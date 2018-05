Parte BaccalàRè: 7 giorni di cibo ed eventi sul Lungomare

Baccalà in tutte le sale. Il Lungomare di Napoli "apre" le porte alla seconda edizione di BaccalàRè: ristoratori di tutta la Campania specializzati in questo particolare alimento si "sfidano" a colpi di ricette gourmet. Potrete trovare baccalà ovunque. Nel finger food, negli aperitivi, nei primi piatti; lo potrete assaporare alla brace, fritto e, addirittura, nella pizza. Di 19 al 26 maggio, appassionati e curiosi potranno passare in rassegna tutti gli stand, raddoppiati rispetto all'edizione 2017.

Non solo cibo perché BaccalaRè sarà anche eventi, musica e, come in occasione della serata di chiusura, spttacoli con fuochi pirotecnici. Ieri, hanno partecipato al taglio del nastro il sindaco Luigi de Magistris e l'organizzatore della manifestazione Enzo Varriale. Ecco le immagini dell'inaugurazione e dei piatti più gustosi che abbiamo "incrociato" per voi.