Sul palco di BaccalàRe il debutto della Baby Song: Orchestra dei ragazzi di Forcella

La Baby Song di Forcella Annalisa Durante ha debuttato il 24 maggio sul palco di BaccalàRe. I 35 elementi che compongono l’orchestra hanno imbracciato i loro strumenti musicali ed emozionati, ma concentrati, si sono esibiti davanti a un folto pubblico diretti dal maestro Paola Astarita. Due i brani eseguiti dai giovani orchestrali: ‘La Carovana nel deserto’ di Alberto Curci e l’Inno alla Gioia di Beethoven. Ad assistere al debutto anche l’assessore alla Cultura del Comune di Napoli, Nino Daniele.

La Baby Song è nata lo scorso mese di gennaio per dare un’opportunità ai ragazzi del rione Forcella e per far capire a loro e a tutti i giovanissimi napoletani che la strada da perseguire non è quella della violenza attraverso le baby gang ma quella della cultura che si esprime, in questo caso, con la musica.

Ad acquistare gli strumenti musicali sono stati proprio gli organizzatori di BaccalàRe, Vincenzo Varriale e Nicola Cavallo, donando all’associazione Annalisa Durante i proventi delle iniziative di ‘BaccalàRe itinerante’, manifestazione spin off dell’evento che sta richiamando tanti visitatori in questi giorni sul lungomare Caracciolo. ‘’Siamo orgogliosi di aver contribuito alla nascita di questa giovane orchestra – affermano Varriale e Cavallo – siamo assolutamente convinti che tutti devono impegnarsi e fare il più possibile per dare un’occasione, una chance ai tanti ragazzi della nostra città. I nostri giovani – aggiungono – devono capire e devono sapere che la strada da percorrere non quella della violenza ma è quella cultura e siamo fieri che abbiano debuttato proprio sul palco di BaccalàRe’’.

I laboratori musicali sono promossi dall’assessorato alla Cultura del Comune di Napoli e dall’associazione Annalisa Durante in collaborazione con ‘I ragazzi di Scampia’, ‘Zonta international club’ e l’Istituto comprensivo ‘Ristori’. Alle lezioni, iniziate lo scorso mese di ottobre, partecipano circa 60 ragazzi di età compresa tra i 9 e i 16 anni. Durante i laboratori i giovani musicisti hanno imparato a suonare chitarre, bassi, violini, clarinetti, tastiere e percussioni.

‘’Questi ragazzi – ha sottolineato Giuseppe Perna, presidente dell’Associazione Annalisa Durante – hanno grandi capacità. In pochi mesi hanno familiarizzato con gli strumenti musicali e sono riusciti ad imparare ad eseguire questi brani’’.

E la Baby Song non ha intenzione di fermarsi. Domenica 27 maggio infatti si esibirà all’inaugurazione dell'edizione 2018 della CONCERTOSA sulla terrazza del Museo di San Martino dove suonerà con l’Orchestra SaxSmania di Antonio Graziano composta da 55 elementi. ‘’Auguro a questi ragazzi – ha concluso Giovanni Durante, papà di Annalisa – un cammino sano nella cultura che salva le anime’’.