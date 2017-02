Baccalà Food Experience: tutti i ristoranti aderenti all'iniziativa

Al via dal 15 Febbraio la prima edizione del Baccalà Food Experience. Per un mese nove tra i migliori ristoranti di Somma Vesuviana proporranno un menù degustazione, a prezzo fisso, a base di baccalà e stoccafisso. Prodotti di tradizione secolare nel vesuviano, il baccalà e lo stoccafisso sono diventati nel tempo elementi fondamentali della cucina di Somma Vesuviana. Il Baccalà Food Experience è un'occasione per scoprire l'unicità di queste materie prime attraverso le creazioni dei migliori chef del nostro territorio che, coniugando tradizione e ricerca, danno vita a un'originale proposta culinaria.

Scopo dell'iniziativa è creare un evento che sia riconoscibile e replicabile negli anni e che promuova la conoscenza del baccalà e dello stoccafisso abbinati deliziosamente alle straordinarie specialità che offre il territorio. Il Baccalà Food Experience quindi rappresenta un'importante vetrina per il nostro territorio e al tempo stesso un'occasione di rilancio per le attività ristorative e di lavorazione del baccalà e dello stoccafisso di Somma Vesuviana. Chi è interessato può scegliere, dal sito web dell'iniziativa www.baccalafoodexperience.it, uno dei menu proposti dai ristoranti e prenotare una cena a un prezzo promozionale.

L'iniziativa, che intende valorizzare anche gli straordinari prodotti e vini tipici del territorio vesuviano, è patrocinata dall'ente Parco Nazionale del Vesuvio e dall'Associazione Italia Sommelier. Il 5% dei ricavati sarà devoluto a Alta Montagna Bio s.s., azienda agricola e allevamento di Accumoli, gravemente colpita dagli eventi sismici degli scorsi mesi.

Ristoranti aderenti: '800 Borbonico - Hungry People - La Lanterna - Locanda Nonna Rosa - Masseria Alaia - Osteria Summa Terra - Tenuta San Sossio - Treqquarti - Zoppicone

Per informazioni: info@baccalafoodexperience.it http://www.baccalafoodexperience.it/ Tel: +39 3484758862 https://www.facebook.com/baccala.food.experience