All’AvaNposto Numero Zero presentazione del volume «Sotto il tacito silenzio delle stelle»

Domenica 17 dicembre, alle ore 18.30, all’AvaNposto Numero Zero verrà presentato il libro Sotto il tacito silenzio delle stelle, prima raccolta di poesie di Salvatore Cirillo, pubblicato dalla casa editrice GM Press. L’autore, dal ’96 nel mondo del teatro, decide di scrivere e raccontarsi perché ‘o si muore o si scrive’. L’opera, racchiusa in 72 pagine, si immerge nel romanticismo verso il quale l’autore si sporge ma attende, con garbo, l’educazione del cuore. «Salvatore Cirillo non si ferma, non può farlo perché sogna di potersi salvare nell’amore, così, evitando di guardarsi indietro, sfugge alle tentazioni dell’impazienza - come descritto dal curatore Egidio Carbone Lucifero - viandante silenzioso e premuroso di imprimere passi leggeri, senza orma, per giungere finalmente ad essere una presenza per cui meravigliarsi ed innamorarsi, sotto il tacito silenzio delle stelle». Interverranno all’evento l’editore Giuseppe Branca e l’attore e regista Egidio Carbone Lucifero. Letture di Stefan Russo e Michele Iermano accompagnate dalle note musicali di Lello Cardone.



Per informazioni: www.gmpress.it



AvaNposto Numero Zero. Via Sedile di Porto, 55 (80134) Napoli; Web: www.facebook.com/APNumeroZero