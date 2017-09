Auchan Napoli: a settembre tanti eventi dedicati ai più piccoli e alla musica

Settembre è l’ultimo mese d’estate e per i più piccoli anche quello del ritorno sui banchi. Per rendere più allegro l’inizio della scuola il Centro Commerciale Auchan Napoli vuole regalare a tutti i suoi piccoli ospiti – e non solo – un mese ricco di spettacoli, musica e divertimento.

Domenica 3 settembre, alle ore 18 in Piazzetta Ammore e Sapore, andrà in scena Il Mondo delle Principesse Show, uno spettacolo per ballare e cantare insieme i brani dei classici Disney. Aurora, Belle, Ariel, Jasmine e tutte le principesse dei celebri film d’animazione vi aspettano per scattare foto e firmare autografi insieme a loro in un’atmosfera magica e fiabesca che farà tornare bambini anche i più grandi.

Domenica 10 settembre, alle ore 18.30, il Centro ospiterà i suoni e le melodie dell’Accademia Mandolinistica Napoletana. Sotto la guida del suo presidente Mauro Squillante e del direttore artistico Leonardo Massa, da anni l’Accademia anima i principali eventi di Napoli offrendo alla città ad ai suoi numerosi turisti concerti in occasione delle principali festività e dei grandi festival. Quella di domenica 10 settembre sarà un’occasione unica per ascoltare i suoni di questo antico strumento e trascorrere una serata all’insegna del relax e della grande musica.

Infine, martedì 19 settembre alle ore 18, nuovo evento dedicato ai più piccoli con lo spettacolo di magia del Mago Mergellino che con i suoi incredibili trucchi è pronto ad entusiasmare e divertire il suo giovanissimo pubblico. Tutti gli eventi si svolgeranno in Piazzetta Ammore e Sapore al primo piano.