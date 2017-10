Spettacoli e divertimento all'Auchan Napoli con Chicco Paglionico, Gino Fastidio e Student's Lab

Un mese ricco di eventi vi aspetta al Centro Commerciale Auchan Napoli! Il primo di questi è Students Lab, una divertente iniziativa che vede protagoniste le scuole, a livello regionale il 12 e 13 ottobre, in competitivi laboratori.

Domenica 8 ottobre, invece, dalle 18 il Centro accoglie i suoi visitatori con un ospite speciale: Chicco Paglionico si esibisce in un divertente show! Il celebre comico salernitano cresciuto tra teatro e cabaret, è famoso per aver calcato il palco di Zelig proponendo al pubblico la sua quotidianità di commesso nella grande distribuzione. E proprio a questo personaggio che affronta ogni giorno le domande irriverenti dei clienti, Paglionico deve la sua notorietà come “Uomo IKEA”.

Gli appuntamenti continuano, il 15 ottobre alle 18:00, arriva in Galleria Gino Fastidio direttamente da Made in Sud, per un fantastico spettacolo di cabaret e a seguire si renderà disponibile per autografi e foto con i fan!

Il Centro aspetta i propri visitatori per questi eventi all’insegna dell’allegria e della socialità. Una bella opportunità anche per concedersi una giornata tra acquisti, shopping, una pausa gustosa e tanti servizi.

Per avere maggiori informazioni e seguire l’evento live è possibile consultare la pagina facebook del Centro www.facebook.com/centrocommercialeauchannapoli e la pagina web www.napoli.gallerieauchan.it