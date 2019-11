Astrofisica Accessibile: incontro con Mariafelicia De Laurentis al Politecnico Federiciano

ASTROFISICA ACCESSIBILE: THE BLACK HOLE - E' questo il tema dell'incontro (organizzato con il patrocinio della Fondazione Ordine Ingegneri Napoli, dell'Ordine degli ingegneri della Provincia di Napoli e della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base dell'Università degli Studi di Napoli ‘Federico II’) che si tiene martedì 26 novembre alle ore 15.30 nell'Aula Massimilla del Politecnico Federiciano, in Piazzale Tecchio.

L'evento offre l'opportunità di confrontarsi con Mariafelicia De Laurentis, docente di astronomia e astrofisica, Dipartimento di Fisica, dell'Università Federico II di Napoli, co-vincitrice del premio Breakthrough Prize 2020 in Fisica Fondamentale per la partecipazione al progetto 'Event Horizon Telescope', che ha consentito di realizzare la prima immagine di un buco nero supermassiccio. Nel team la federiciana Mariafelicia De Laurentis è stata l'unica docente universitaria italiana presente nel gruppo che ha realizzato il progetto.

Il programma:

ore 15.30 saluti

Piero Salatino, Presidente Scuola Politecnica e delle Scienze di Base, Università degli Studi di Napoli ‘Federico II’;

Edoardo Cosenza, Presidente Ordine degli Ingegneri di Napoli;

Paola Marone, Presidente Fondazione Ordine Ingegneri di Napoli;

Paola Francesca Nisticò, Coordinatore Gruppo Accessibilità Fondazione Ordine degli Ingegneri di Napoli;

15.45 fotografare un buco nero, come?

Mariafelicia De Laurentis.

L'incontro è stato organizzato dal Gruppo Accessibilità della Fondazione Ordine Ingegneri Napoli. Si tratta di un team interprofessionale che vede impegnati: Paola Francesca Nisticò, Antonella Batà, Rosalba Cacciapuoti, Emilia Casolare, Mattia Cocozza, Gabriella Duca, Giovanni Gugg, Ada Minieri, Carmen Napolano, Tina Rusciano.

L'immagine del buco nero è stata ottenuta grazie all'unione di diversi radiotelescopi distribuiti in diversi punti della Terra, annunciata il 10 aprile 2019.

Per "catturarla" e per studiare il fenomeno, il team di scienziati di 60 istituzioni, che operano in 20 paesi, ha utilizzato un insieme di otto radiotelescopi posizionati strategicamente in diverse aree del globo terrestre (Europa, Stati Uniti e Hawaii, America Centrale e del Sud, Africa e Asia). Questo ha permesso di creare un radio telescopio virtuale grande quanto la Terra, con un potere risolutivo mai raggiunto prima.

La peculiarità di questo sistema di telescopi è quella di usare la tecnica dell'interferometria radio a lunga distanza - Very Long Baseline Interferometry (VLBI) - , che osserva ad una lunghezza d'onda di 1,3 mm (corrispondente ad una frequenza di circa 230 GHz). Questo ha consentito di ricostruire le immagini in scala dell'orizzonte degli eventi del buco nero supermassiccio (di oltre sei miliardi di masse solari) al centro della galassia ellittica gigante M87. Il risultato è stato descritto in sei articoli scientifici pubblicati su The Astrophysical Journal Letters.