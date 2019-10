Job Meeting Napoli: colloqui e assunzioni con oltre 50 aziende

Arriva a Napoli il Job Meeting, una giornata di assunzioni per migliaia di giovani.

Sei in cerca del tuo primo lavoro o cerchi nuove opportunità? Mercoledì 16 ottobre non mancare al Job Meeting Napoli! Presso la Scuola Politecnica e delle Scienze di Base in Piazzale Tecchio, dalle 9 alle 17, oltre 50 importanti aziende nazionali e internazionali saranno presenti con i propri selezionatori per incontrare e assumere migliaia di giovani di tutte le aree di studio.

COLLOQUI E ASSUNZIONI

Le fiere del lavoro sono oggi più che mai un’occasione irrinunciabile per le aziende alla ricerca di potenziali candidati, per diplomati e laureati alla ricerca di qualificate opportunità lavorative. Job Meeting Napoli, che si distingue da tutte le altre fiere del lavoro, rappresenterà un vero e proprio percorso di informazione e orientamento professionale. Durante l’intera giornata si terranno senza sosta colloqui one to one, workshop, consulenze gratuite con tutor professionisti sulla ricerca del lavoro, correzione cv, gaming e sfide per selezionare i migliori talenti.

AZIENDE PRESENTI

Tra le aziende presenti con le quali potrai sostenere colloqui one to one: Accenture, Altran Italia, Amplifon, Begear srl, Bricoman, Dale Consulting, Deloitte, DGS S.p.a, Empirix, Eni, Findomestic Banca Spa, Fmts Agenzia per il Lavoro, Gi Group, Gruppo CDP, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, Hilti, Humangest Spa, IBM Client Innovation Center ITALY, Kirey group, Lavoropiù, Lidl, Mazars, MBDA, Murano Spa, NIER Ingegneria Spa, NTT Data, Open Fiber, Poligrafico e Zecca dello Stato, Saipem, Salini Impregilo, SCM Group, Soft Strategy, Techedge, TIM, U-blox, UMANA, Wind Tre, Wolters Kluwer e tante altre realtà nazionali e internazionali. I partecipanti avranno inoltre la possibilità di conoscere le principali scuole e business school italiane come 24ORE Business School, AIESEC Italia, GIUNTI ACADEMY - School of Management, IPE Business School, John Cabot University, MIB Trieste School of Management, SAA School of Management, SAFE - Risorse con Energia, UNINFORM GROUP, RCS Academy Business School.

Job Meeting eXperience!

Oltre ad assistere ai Workshop e a consegnare il CV e fare colloqui con le aziende presenti, i partecipanti potranno prendere parte ad un innovativo percorso guidato da tutor e recruiter professionisti che in tre step li condurrà dalla scoperta delle proprie soft skill fino al colloquio di lavoro!

L’accesso e tutte le attività proposte sono TOTALMENTE GRATUITE

ATTENZIONE: REGISTRAZIONE OBBLIGATORIA SU www.jobmeeting.it/napoli