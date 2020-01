Nasce a Napoli l’Associazione Psicoanalitica Freudiana: presentato il programma scientifico per il 2020

Nasce a Napoli l’Associazione Psicoanalitica Freudiana. Il 24 gennaio 2020, presso la Fondazione Giambattista Vico in via S. Biagio dei Librai a Napoli, i Soci Fondatori si sono riuniti per la prima volta in assemblea.

Lo scopo dell'Associazione è quello di promuovere lo studio, l'apprendimento e la diffusione della Psicoanalisi che si rifà ai fondamenti stabiliti sa Sigmund Freud e ai suoi sviluppi successivi, sorpattutto così come rivisti e rielaborati dall'opera e dall'insegnamento di di Jacques Lacan.

Dopo un saluto di benvenuto ai presenti da parte del Dr. Francesco Milone e il Dr Nello Di Micco hanno brevemente illustrato le ragioni che hanno portato alla nascita dell'Associazione: dal desiderio che trae ispirazione dalle Conversazioni psicoanalitiche che il dottor Egidio T. Errico ha condotto a Salerno nel corso degli ultimi due anni. La parola al neo Presidente che, nel ringraziare per il riconoscimento e la fiducia che gli sono stati accordati, ha delineato in grandi linee lo scopo dell'Associazione, che si basa essenzialmente sul contributo alla diffusione del sapere della psicoanalisi in quanto pratica clinica. Il Presidente, dopo aver disposto la lettura dello Statuto, che è stato approvato all'unanimità dall'assemblea, ha proceduto alla nomina degli ulteriori membri del Consiglio Direttivo: la Dottoressa Elena Rosanova, Segretario; il Dottor Pasquale Velasco, Delegato alle attività formative; la Dottoressa Mariangela Izzo, Delegata alle attività scientifiche.

A chiusura dei lavori, l’augurio di un impegno reciproco a fondamento del progetto, condiviso da tutti i soci: "Sappiate accogliere, riunire e sintetizzare gli obiettivi e gli scopi dell'Associazione come ricordati e delineati dal Presidente".

Hanno presenziato alla riunione il dottor Egidio T. Errico, eletto all’unanimità Presidente del Consiglio Direttivo, i Dottori Francesco Milone e Nello di Micco, promotori del progetto che ha portato alla costituzione dell'Associazione, rispettivamente eletti Vicepresidente e Tesoriere del Consiglio Direttivo.