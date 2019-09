Associazione Domenico Scarlatti, i concerti di settembre alla Domus Ars

L’incessante attività dell’Associazione Domenico Scarlatti, mette in cantiere sette nuovi appuntamenti che si aggiungono ai tre già presentati a Giugno.

La direzione artistica del M° Enzo Amato, propone concerti che pur con un occhio al passato ed uno al futuro abbracciano vari generi musicali e linguaggi artistici dando spazio anche a nuove generazioni di interpreti eccezionali.

Dopo aver proposto la “Margherita guitar’s Orchestra”, un concerto del virtuoso chitarrista Francesco Scelzo e una splendida performance del mezzosoprano Gabriella Colecchia, la Stagione Concertistica dell’Associazione Domenico Scarlatti, continua con un atteso concerto del violoncellista Ilir Bakiu che con il prodigioso figliolo il pianista Francesco Pio Bakiu affronterà un complesso repertorio attraverso i secoli e gli stili da Bach a Faurè da Chopin a Piazzola. Seguirà un altro evento che il pubblico napoletano aspetta ed è quello della presentazione del ultmo lavoro discografico della pianista Francesca “Kiki” Bernasconi, talentuosa pianista napoletana, inizia lo studio del pianoforte a 4 anni sotto la guida di Paolo Denza, proseguendo a Parigi con Marguerite Long, Arturo Benedetti Michelangeli e Vincenzo Vitale. A seguire “Profumo di Picolit”, suggestivo concerto tra musica Classica e Jazz proposto da due eclettici e importanti musicisti del panorama nazionale, Luca Signorini primo violoncello del Teatro San Carlo di Napoli e solista di fama internazionale e Bruno Persico, compositore, pianista e direttore d’orchestra. Il soprano Chiara Polese, figlia d’Arte, vincitrice di numerosi concorsi internazionali, con il pianista Maurizio Iaccarino, proporranno un repertorio lirico di grande bellezza che spazia da autori come Mozart, Rossini, Verdi, Wagner, fino alla Canzone Classica Napoletana. Ancora protagonista la chitarra con il chitarrista romano Luigi Picardi che affianca alla sua attività concertistica quella di musicologo collaborando con l’Istituto Bibliografico Musicale diretto da Giancarlo Rostirolla presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma e dal 1999 fa parte dello staff dei Programmi Musicali della Radio Vaticana, dove cura il palinsesto notturno “Con voi nella Notte” e conduce il programma domenicale “L’Arpeggio”.

Due giovani talenti si esibiranno con un programma di alto virtuosismo eseguendo musiche di autori quali Munier, Scheidler, Barrios Mangorè, Calace e sono Federico Maddaluno al mandolino e Ivano Pagliuso alla chitarra. “New Direction piano-guitar”, è un concerto dedicato alle musiche del Compositore Max Fuschetto. Tra i musicisti della prolifica scuola campana contemporanea, il compositore Max Fuschetto è tra quelli che più di altri si è fatto notare per l'originalità e la personalità dei suoi lavori con Enzo Oliva al pianoforte e Pasquale Capobianco alla chitarra elettrica.

Una Stagione davvero ricca, varia con importanti protagonisti della Musica che incontrerà sicuramente i gusti di ogni tipo di pubblico.





Questi i concerti:



13 Settembre ore 20,30

INSIEME

Ilir Bakiu violoncello

Francesco Pio Bakiu pianoforte

Musiche di G. Fauré, A. Piazzolla, C. Saint-Saëns, J. Papadhimitri, Y. Skënderi, J. S. Bach, I. Albeniz, F. Chopin.





15 Settembre ore 11,30

CLASSICO BAROCCO

Kiki Bernasconi pianoforte

Musiche di D. Cimarosa, D. Scarlatti, J.S. Bach, W.A. Mozart



20 settembre ore 19.00

PROFUMO DI PICOLIT

Luca Signorini violoncello

Bruno Persico pianoforte

Musiche di B. Persico, G. Gershwin, Jobim, Nat King Cole, P.Young



21 settembre ore 19.00

PASSIONE

Chiara Polese soprano

Maurizio Iaccarino pianoforte

Musiche d W.A. Mozart, G. Rossini, G. Verdi, F. Lehàr, F.P. Tosti, R. Wagner, H. Duparc, G. Donizetti, E.A. Mario



22 settembre ore 11.30

MATINÉE

Luigi Picardi chitarra

Musiche di J. Dowland, D. Scarlatti, M. Giuliani, H. Villa Lobos, L. Brouwer, A. Barrios



28 settembre ore 19.00

VIRTUOSI

Federico Maddaluno mandolino

Ivano Pagliuso chitarra

Musiche di C. Munier, C. G. Scheidler, A. Barrios Mangorè, B. Bortolazzi, R. Calace.



29 settembre ore 19.00

ARS CONTEMPORANEA

New Direction piano-guitar, viaggio nel mondo sonoro del Compositore Max Fuschetto.

Enzo Oliva pianoforte e Pasquale Capobianco chitarra elettrica

Musiche di M. Fuschetto



Ingresso €.10,00 ridotto €.5,00



Domus Ars Centro di Cultura

Via Santa Chiara, 10 C

Informazioni 081 3425603 - infoeventi@domusars.it

