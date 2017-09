Malazè 2017: gli eventi dell'Associazione Artemide per la rassegna ArcheoEnoGastronomica

Quest'anno l'Associazione Culturale ARTEMIDE propone varie iniziative in occasione della XII edizione di Malazè, dove molte incontri sono in collaborazione con alcune Associazioni del Territorio, perché Malazè è Fare Comunità nei Campi Flegrei

Di seguito, il Calendario dei vari appuntamenti:

Semplicemente Malazè

Lunedi 4 Settembre ore 20:00

Associazione la La Bottega dei Semplici Pensieri

Pozzuoli – Villa Avellino Residenza Storica

Evento di Beneficenza. Ad aprire la serata, sarà “La Nuova Compagnia di Canto Popolare” che allieterà gli ospiti con la sua musica popolare-tradizionale a favore dei ragazzi della Bottega. Al termine del concerto si potrà godere di un percorso eno-gastronomico con prodotti tipici campani, preparato dalle mani esperte degli chef e offerto da sponsor, ristoratori e pizzaioli che sostengono l’iniziativa. Seguirà una piccola rappresentazione teatrale a cura dell'Associazione Artemide.

Ticket di beneficenza € 25,00



Terra Flegrea Food Archeo e Canoa – Navigando come antichi eroi

Sabato 9 Settembre ore 11:00

Culturavventura, Associazione ArteMide - Cantine dell’Averno – Complesso Lo Scoglio

Pozzuoli - Complesso Lo Scoglio

Volete vivere un’ora di relax in CANOA APERTA tra MITOLOGIA e un gustoso PIATTO a base di MARE?

La divertente passeggiata in canoa con la guida-istruttrice Lory (adatta anche a famiglie) inizia con una lezione-base, dopo la visita guidata rimarrete affascinati da una speciale performance attoriale dal nome “TERRA FLEGREA” con Luisa Perfetto e Arturo Delogu… segue brindisi e piatto a base mare.

Ticket di partecipazione € 20,00 a persona, minimo 14 adulti, bimbi fino a 8 anni gratis in canoa se accompagnati da 2 adulti (i bimbi devono portare i propri braccioli)



Quattro passi per Pozzuoli

Domenica 10 Settembre ore 10:30

Gruppo Archeologico Kyme – Artemide

Centro storico di Pozzuoli

Passeggiata per Pozzuoli in compagnia dei personaggi interpretati da Arturo Delogu e Luisa Perfetto di "Artemide", accompagnati dagli archeologi del Gruppo Archeologico Kyme per conoscere la storia, i segreti e le curiosità di Pozzuoli. Cicerone d’eccezione il maestro Antonio Isabettini. Degustazione di prodotti flegrei presso i ristoratori di via Serapide.

Ticket di partecipazione: € 10,00 passeggiata e aperitivo - € 15,00 con degustazione



L'ALBERO DELLE ACCIUGHE

Venerdi 15 Settembre ore 20:00

ARTeMIDE - Cantine dell’ Averno – Mariella Fabbris

Pozzuoli Lago d’Averno – Cantine dell’Averno

Immergiamoci tra sapori mediterranei e storie ormai antiche degustando pane , acciughe e vino. Avvolti da un appassionante racconto "L'albero delle acciughe ", liberamente tratto dal libro di Nico Orengo "Il salto delle acciughe" ed interpretato da Mariella Fabbris .

E’ un acciuga la protagonista, la putina, pescata e trasformata con un profumo unico e prezioso che sa di mare e degli odori dell'orto, a cura di Mariella e Emilio

Il pesce azzurro del nostro golfo sarà introdotto da Fulvio Giugliano del Consorzio di gestione del pescato campano

Concluderemo in dolcezza con i dolci della Officina Bufala.

Contributo Cena-Spettacolo € 30,00



“Sulle tracce di Enea” - Emozioni senza Tempo

Sabato 16 Settembre ore 10:30

Gruppo Archeologico Kyme e Associazione Artemide

Parco Archeologico e Foresta Regionale di Cuma

Visita guidata al Parco archeologico e alla Foresta Regionale di Cuma sugli aspetti naturalistici ed archeologici con accenni alla mitologia egizia, greca e romana.

Performance di Arturo Delogu e Luisa Perfetto dell’Associazione Artemide. Enea, Dedalo, la Sibilla ci accompagnano in questo “Viaggio nel tempo”.

Aperitivo flegreo al Tempio di Iside.

Ticket di partecipazione: € 10,00 + 4,00€ per biglietto d’ingresso al Parco Archeologico di Cuma



La casina dei… Borbone

Domenica 17 Settembre ore 10:00

Associazione Culturale ArteMide e Megaride art

Bacoli Casina Vanvitelliana Lago Fusaro

Visita guidata della Casina Vanvitelliana a cura della storica dell'arte Maria Girardo dell'associazione Megaride.

Interpretazione e narrazioni di una "storia dimenticata" a cura di Arturo Delogu e Luisa Perfetto dell'associazione ARTeMIDE.

Visiteremo poi un vigneto storico sito nei mirabili Campi Flegrei con degustazione degli eccellenti vini della Cantina La Sibilla della famiglia Di Meo. "Resilienza: Custodi di Terra Flegrea”

Contributo € 15,00 per i soci € 13,00



I luoghi di San Gennaro

Martedi 19 Settembre ore 17;00

Associazione Artemide e Associazione Flegreando

Pozzuoli -Santuario di San Gennaro

Osserveremo una fonte di mistero, dove s'intrecciano storia e fede, superstizione e speranza.

Varcheremo i confini del Mito e scopriremo le radici di una delle più fervide tradizioni popolari.

Partiremo con una visita al Santuario di San Gennaro, per poi spostarci all'interno del Vulcano Solfatara dove, con le narrazioni di Flegreando e le teatralizzazioni di Artemide, conosceremo le storie legate alla vita e al miracolo di San Gennaro.

Ticket di partecipazione € 10,00 (contributo dato in beneficenza alla Mensa dei Poveri del Santuario di San Gennaro, escluso il biglietto d'ingresso al sito)

L’evento verrà realizzato per un minimo di 15 persone e in caso di condizioni meteo avverse verrà rinviato.

Per chi vorrà partecipare alla visita guidata "i luoghi di San Gennaro" e alla "La pizza geotermica nell’inferno di Totò" organizzato dalla Pizzeria 10 alle ore 19,30, ci sarà un costo promozionale di € 18,00 a persona per entrambi gli eventi.

Per tutti gli eventi sopra elencati, la prenotazione è obbligatoria.

Per confermare la Vostra partecipazione chiamare al 3471594511 oppure inviare mail a artemide.ass@virgilio.it