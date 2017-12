"Aspettando l'Immacolata" con i panini caldi di Grebur a Castellammare di Stabia

La festa dell’Immacolata a Castellammare di Stabia è per tutti gli stabiesi un appuntamento a cui non poter mancare. Non è solo una festa, ma molto di più: una tradizione molto sentita che dura da anni e che si tramanda da generazioni.

Nella nottata tra il 7 e l'8 dicembre, ogni quartiere crea il proprio falò, o meglio detto "ò fucaracchio" in dialetto, per poi accenderlo.

Ma non è tutto: i falò sono preceduti da un altro rito quello della voce di “Fratiell e Surell”, in cui i devoti invitano tutti i cittadini, con petardi e banda musicale, a recitare il Rosario della dodicina dell’Immacolata nella parrocchia più vicina.



In qusto quadro intriso di tradizione, in cui il sacro e il profano si intrecciano, la storica gastronomia Grebur, resta aperta ben oltre il consueto orario, offrendo, ai visitatori e a tutti colorio i quali si accingeranno ad affrontare a lunga nottata dell'Immacolata, panini caldi con materie prime di primissima qualità.

Dopo il grande successo dello scorso anno, anche quest'anno, lo staff di Grebur preparerà degli ottimi panini con polpette al sugo o con salsiccia e broccoli.