(A)Social Dinner: cena con vista sul golfo di Napoli a telefoni spenti

Giovedi 24 Maggio, dalle ore 21:00 si svolgerà a Villa Mazzarella in Via Petrarca la terza edizione di (A)Socialdinner, un vero e proprio fenomeno sociale ideato da Fabio Ummarino di PL MANAGEMENT.

Durante la cena con vista sul meraviglioso golfo di Napoli è richiesto di non utilizzare il telefono cellulare.

L'evento - spiega l'ideatore - sta riscuotendo sempre più successo a riprova del fatto che le persone sentono ormai l’esigenza di staccare la spina dal proprio smartphone per qualche ora per dedicarsi a vivere pienamente le situazioni ed i contesti in cui si trovano.

La serata prevede una cena buffet e dj set e rappresenta l’occasione per conoscersi, divertirsi, ballare e gustare le ottime pietanze proposte dalla Villa.

Per qualsiasi informazione eventi@plmanagement.eu