"Ascolto storie d'amore Gratis": appuntamento a Piazza Plebiscito

"Tutti noi abbiamo bisogno di condividere le nostre esperienze e le nostre emozioni, purtroppo non sempre si ha qualcuno disposto ad ascoltarci" è da questo presupposto che nasce l'evento "Ascolto storie d'amore Gratis".

Un'idea nasce con i The Liberators of Napoli a seguito dell'esperimento "Ascolto storie d'amore" dell'artista brasiliana Ana Teixeira.

L'appuntamento a Napoli è per l'11 febbraio, in Piazza del Plebiscito, dalle 12 alle 13.

Partecipare all'iniziativa è davvero semplicissima, basterà presentarsi all'appuntamento con la voglia di raccontare e condividere la propria storia, le proprie emozioni. Se possibile, portando anche qualche sediolina pieghevole o qualche telo per potersi sedere e accogliere anche gli altri.

"Non c'è bisogno di alcuna preparazione, ci presentiamo - spiegano ancora i promotori - e cominciamo a raccontare i nostri ricordi, esperienze, un amore finito o un amore che non riesce a decollare, ma anche la gioia di un figlio, del primo bacio, ecc. qualcosa di se che non vogliamo tenere solo per noi.

"La felicità è reale solo quando è condivisa" L'ascolto è privo di giudizio, non c'è un rimando o un chiarimento come può esserci in una seduta psicologica, l'ascoltatore mette in atto la propria capacità di ascolto, accogliendo la storia che il "confessore" decide di condividere".