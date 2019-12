"L’Ascensore – Un thriller sentimentale" alla Casa della Musica

Il 23 gennaio, alla Casa della Musica di Napoli va in scena "L'Ascensore - Un Thriller Sentimentale", successo internazionale proveniente dalla Spagna, nella sua prima versione italiana.

In scena tre grandi del teatro musicale italiano: Danilo Brugia, Luca Giacomelli Ferrarini e la fiorentina Elena Mancuso.

Ambientato nella New York di oggi, L’Ascensore narra l’incredibile vicenda di Emma, John e Mark. Moglie e marito i primi, intrecceranno le loro sorti personali a quella di Mark, un giovane a cui la malattia ha tolto ogni aspettativa e speranza di vita, pronto a tutto ormai per quell’unica remota possibilità di scampare a un finale che appare ormai già scritto. Il fato si beffa così di tre fragilità diversissime tra loro, rendendole pedine di un gioco tragico dall’esito imprevedibile.

Con soli tre protagonisti e un pianoforte, in un continuo alternarsi di suspense, romanticismo e colpi di scena, sarà il pubblico a riordinare i pezzi di un confuso puzzle e a capire quale ruolo sta giocando ogni personaggio nella partita a carte contro il destino.

Vincitore del premio miglior musical off 2017 agli Oscar dei Musical in Spagna, L’Ascensore – Un thriller sentimentale è scritto e musicato da Josè Masegosa