Ascensione a Capodimonte: Epifania con il Festival delle Scale di Napoli

Continuano gli appuntamenti del Festival delle scale di Napoli.

Lunedì 6 gennaio tappa al Moiariello, dove Carmine Maturo negli anni duemila, ben 20 anni fa, lanciò l'itinerario che definì "trekking in città" e che oggi tutti chiamano "Trekking Urbano".

L'appuntamento del 6 gennaio non è solo un invito a "guardare con occhi diversi" la città ma anche un modo sostenibile e divertente per risalire le pendici della Collina di Capodimonte, attraverso vicoli, scale e paesaggi mozzafiato.

L'Ascensione a Capodimonte, così si chiama l'appuntamento dell'Epifania nell'ambito del Festival delle Scale di Napoli curato dalle Associazioni Green Polis e Green Italia, da via Foria a Capodimonte attraverso il Moiariello, sarà un occasione per visitare luoghi e bellezze meno note con momenti di meditazione camminata.

Appuntamento: Caserma Garibaldi ore 11:00

Quota associativa: 5 euro Prenotazione obbligatoria Info: greenitalia@carminematuro.info cell. 3494597997