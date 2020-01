Laboratorio di Musicoterapia a Napoli

La Scuola di Arti Terapie Artedo presente a Napoli è un ente di formazione, che nasce con lo scopo di erogare corsi di Specializzazione, accreditati Miur e qualificati CEPAS, nelle quattro discipline Arti Terapiche fondamentali:



-Arteterapia

-Danzamovimentoterapia

-Musicoterapia

-Teatroterapia



L’offerta formativa prevede corsi annuali e triennali in Arti Terapie Integrate, per arricchire le proprie competenze attraverso una combinazione di tutte le discipline Arti Terapiche, e corsi di specializzazione da tre o quattro anni, in ciascuna disciplina di vertice, per chi vuole fare di questa passione la sua professione.



Gli interessati hanno la possibilità di avvicinarsi al mondo delle artiterapie attraverso laboratori pratici che si svolgono presso la sede operativa Via Salierno Raffaele, 22, 80026 Casoria



Nei giorni 1 e 2 febbraio si terrà un Laboratorio di Musicoterapia dalle 09.00 alle 17.00



Il laboratorio si pone come obiettivo principale quello di fornire al discente conoscenze basilari di tecnica vocale, riconoscimento del proprio suono naturale e conoscenza degli apparati interessati alla fonazione e alla relazione tra voce, suono e sistema energetico.

Il laboratorio intende evidenziare la caratteristica principale del canto e della respirazione, risvegliare o potenziare la vitalità; in effetti tale approccio pone il canto tra le discipline bio naturali.

Il metodo Tra.Vi.Vo (Trattamento Vibrazionale Vocale), prevede la conoscenza dello strumento voce e l'utilizzo di esso per realizzare un autotrattamento o un trattamento individuale o di gruppo, con lo scopo di risvegliare la vitalità della persona grazie alle frequenze prodotte dalla voce.

Il discente imparerà a distinguere le caratteristiche della vitalità sia esistenziali che biologiche e ad intervenire su se stesso, in questo primo approccio si lavorerà prevalentemente su se stessi, senza tralasciare la relazione duale e di gruppo.

Gli insegnanti possono pagare l'intero laboratorio con la CARTA DOCENTI.



Per prenotazioni e informazioni contattare la sede Artedo di Napoli al 333/7384007