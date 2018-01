"L'arte di essere felice", incontro con Delia Dieb

METAFISICA

INSEGNAMENTO SPIRITUALE

Venerdì 12 Gennaio dalle 19 alle 20:30

Con Delia Dieb

“L’ARTE DI ESSERE FELICE”

Otto Cause della Felicità | Legge del Karma | Potere del Pensiero Positivo | Sette Principi | Decreti e Meditazione.



HOTEL NUVÒ

Via Nuova Agnano, 5 (Angolo Via Diocleziano), 80125, Napoli

Treno Cumana: Agnano 50 mts.

Treno MET/REG: Stazione Cavalleggeri Aosta 800 mts.

Metro L2: Stazione Cavalleggeri Aosta 800 mts.



Informazioni

metafisicaitalia@hotmail.com

Tel\WhatsApp: 347-093-8478

www.metafisicaitalia.it



Ingresso Libero - Donazione Volontaria