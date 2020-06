"L'arte come Sanazione - M-Aghi della Terra": diretta streaming

Nella prossima diretta streaming, domenica 21 giugno alle ore 18:30 sulla pagina Vincenzo Danise #scugnizzodeljazz "L'arte come Sanazione - M-Aghi della Terra" non ha nessun tema.



Ogni Artista presenterà un proprio progetto, e ogni progetto ha un tema diverso e sopratutto libero da ogni preconcetto, come la:: terra, origini, nascita, morte, vita, radici, universo.



L'esistenza dell'uomo come punto di ricerca.



Chi sono i M-Aghi della terra? Sono tutti gli Artisti che con la propria Arte fanno "Magie" sui i cuori e le menti della persone e nelle stesso tempo sono "Aghi" che pungono la banalità, la superficialità e il sistema che prova a non farci pensare.



In questa diretta ci saranno numerosi artisti derivanti da qualsiasi parte del mondo non solo musicisti ma anche scultori, attori, sperimentatori.



In ordine alfabetico:

Alessia Cacciapuoti

Ana Flora

Antonella Rocca

Bira Lorenço & Catatau

Domenico Benvenuto

Giulio Martino (Quartetto Acustico)

Giuseppe Rocca ("Il Giardino Di Armida")

Lorenzo Rocco Costari

Massimo Manzi (Timeless Castle-Antonino De Luca Trio)

Serena Bruno

Ulderico Di Domenico

Valerio Ruotolo