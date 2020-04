Solidarietà d'arte - L'arte come cura durante e dopo questa emergenza

Dopo la solidarietà digitale attivata da Meti Academy...arriva la solidarietà d'arte.

Rubrica "La fucina dell'arte"

Questa rubrica nasce con tutta la semplicità possibile a partire dai mezzi tecnologici proprio per dare voce a tutti gli artisti.

Nasce per condividere la bellezza dell'arte in tutte le forme, ogni giorno, entreremo nel mondo di un artista, protagonista del calendario artistico 2020, un viaggio tra varie forme d'arte ed emozioni.

Potrete seguire le video interviste amatoriali sulle nostre pagine social e su yotube: https://www.youtube.com/channel/UC4G3zFVQ9E80aYPrADNGsLw?fbclid=IwAR1Q_xWoEV9S94HWFLEkQbx3bcV8gHMwk4Nb-NyDAr9kkHpO3Au_-kMnRXw