Arpistadellainfesta, Carnevale con balli e musica

I°edizione di Arpistadella in festa: l'evento per festeggiare il Carnevale con balli e musica e la partecipazione di artisti come Sepe, Cerrone e tanti altri.

L'evento è sponsorizzato dai commercianti e artigiani della zona per aiutare l'associazione "Il sorriso di Karol" a portare avanti il progetto per i bambini che soffrono di immunodeficienza.