In scena "Arlecchino trasformato dall'amore"

Sabato 1 aprile 2017 ore 21 e Domenica 2 aprile 2017 ore 19 allo Spazio ZTN Zona Teatro Naviganti (Vico Bagnara 3A - Piazza Dante) la Compagnia Carnevale in "Arlecchino trasformato dall'amore" di Pierre de Marivaux

traduzione scenica di Antonio Carnevale

regia di Antonio Carnevale

con Giulio Bellotto, Antonio Carnevale, Elena D'Agnolo, Lorenza Lombardi, Alessandra Roberti, Vlad Scolari

Lo spettacolo ha debuttato in occasione della VI Giornata Mondiale della Commedia dell'Arte organizzata a Padova nel 2015

INGRESSO LIBERO CON OFFERTA LIBERA

per info e prenotazioni 339/2805777 - 342/9486802 navigantiinversi@gmail.com compagniacarnevale@gmail.com

Compagnia Carnevale sarà ospite della rassegna "Giù il Cappello!" di Spazio ZTN sabato 1 aprile (ore 21) e domenica 2 aprile (ore 19) con lo spettacolo "Arlecchino Trasformato dall'Amore", giocosa fiaba teatrale francese nella quale il genio di Marivaux incontra le maschere della Commedia dell'Arte, in un universo meraviglioso, fatto di poesia, gioco, delicatezza e tanto divertimento. Un piccolo piacere per gli occhi, un grande momento di gioia per chi ama il teatro. La giovane compagnia milanese, fondata da Antonio Carnevale, da anni si dedica in Italia e all'estero alla promozione dei classici e della Commedia dell'Arte. A Napoli, prima tappa di una tournée al sud che la porterà prima in provincia di Cosenza e poi a Castellammare di Stabia, Antonio Carnevale, regista e attore, condurrà allo ZTN nelle mattine dell'1 e del 2 aprile (ore 10 - 15) il workshop "Arlecchino e la scoperta dell'Amore". Durante questo ciclo di due incontri dedicati alla Commedia dell'Arte e a Marivaux, si partirà dalla storia e dall'alfabeto di questo genere teatrale, per poi arrivare attraverso il lavoro di improvvisazione con maschera, al lavoro sul canovaccio e infine sul testo. www.compagniacarnevale.com FB Compagnia Carnevale