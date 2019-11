Arkeda: a Napoli la Mostra Convegno dell’Architettura, Edilizia, Design e Arredo

A Napoli torna ARKEDA, la grande Mostra – Convegno dell’Architettura, dell’Edilizia, del Design & Arredo di alto profilo formativo ed informativo.

Appuntamento imprescindibile per professionisti, architetti, ingegneri, progettisti e designers, la settima edizione di Arkeda si svolgerà dal 29 novembre all'1 dicembre 2019 nei padiglioni 5 e 6 della Mostra d’Oltremare di Napoli.

L’evento organizzato da Progecta è l’unico appuntamento dedicato all’Architettura, all’Arredamento, al Design e all’Edilizia che si svolge nel centro sud e sicuramente il più importante nell’area del Mediterraneo.

ARKEDA 2019 gode del patrocinio del Consiglio Nazionale degli Architetti, degli Ordini degli Architetti, degli Ingegneri, delle Associazioni di Designer delle Università. A garanzia dell’alto profilo dell’evento prevede numerosi corsi di aggiornamento con rilascio di crediti formativi ed una serie di dibattiti e workshop dedicati ai professionisti.

"ARKEDA - si legge sul sito uffiale della Mostra/Convegno - approda alla pratica del Saper Fare, sceglie di riappropriarsi della dimensione materiale sulla speculazione mentale, per poi poter ripartire da basi più consapevoli ed andare verso nuove mete speculative. Porteremo sul campo l’esperienza di tecnici, artigiani e ricercatori, la loro conoscenza pratica. Partendo dalle basi che in questi 6 anni Arkeda con 457 relatori e 240 ore di dibattiti ha costruito, trasformeremo gli incontri in laboratori di approfondimento sulle tecniche costruttive ed applicative dei prodotti e dellenuove tecnologie".

I nuovi laboratori del saper fare sono divisi in quattro aree tematiche che risalgono ai 4 elementi primati dell’universo: Aria, Acqua, Terra e Fuoco da cui tutto trae origine. I Quattro Laboratori condurranno gli architetti in un viaggio tra i 4 elementi alla scoperta dei prodotti che derivano da ognuno di essi. Prologo: saper fare vuol dire costruire, operare, trasformare, lavorare.

TRA LE NOVITA' DI QUESTA EDIZIONE:

L’Ordine degli Architetti di Napoli con uno sportello permanente

Uno sportello informativo per aiutare gli architetti e le imprese a orientarsi nel mondo delle agevolazioni e dei finanziamenti nazionali ed europei: è l’iniziativa promossa dall’Ordine degli Architetti Pcc di Napoli e provincia, presieduto dal professor Leonardo Di Mauro, in occasione della settima edizione di Arkeda, la mostra convegno dell’architettura, edilizia, design ed arredo in programma a Napoli, presso la Mostra d’Oltremare, da venerdì 29 novembre a domenica 1 dicembre.

Un consulente sarà a disposizione dei professionisti e delle aziende per illustrare le possibilità di finanziamento a cui è possibile accedere.

In occasione della manifestazione di Arkeda 2019, sarà inoltre presentato il protocollo d’intesa, fortemente voluto dal Consiglio dell’Ordine degli Architetti Ppc di Napoli e provincia, che offrirà l’occasione a giovani professionisti, con iscrizione inferiore ai cinque anni, di poter svolgere un tirocinio formativo temporaneo presso imprese convenzionate.

Per il primo anno l’Ordine degli Architetti Ppc di Napoli e provincia, di concerto con i Dipartimenti e le Commissioni tematiche interessati, ha attivato un programma presso il proprio stand con una serie di presentazioni delle attività in essere ed in divenire per il 2020.

Nel corso della manifestazione sarà possibile inoltre seguire i corsi di formazione promossi da Arkeda. Quattro invece quelli organizzati dall’Ordine degli Architetti Ppc di Napoli e provincia: «L’architettura e i suoi dintorni, le dimensioni dell’habitat tra realtà fisica ed universo cognitivo» (venerdì 29 novembre, ore 15,30); il seminario di deontologia (sabato 30 novembre, ore 9,30) e «La qualità dell’architettura contemporanea in Campania» (sabato 30 novembre, ore 15); e «La cultura della domanda – bambini e ragazzi per un progetto di futuro prossimo» (domenica 1 dicembre, ore 10).

Il programma e gli orari sono disponibili sul sito istituzionale dell’Ordine degli Architetti Ppc di Napoli e provincia e sul sito di Arkeda.