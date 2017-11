Arianna Porcelli Safonov in "Rìding Tristocomico"

Wine&Thecity presenta, per la prima volta a Napoli, Arianna Porcelli Safonov e il suo Rìding Tristocomico. Venerdì 10 novembre alle ore 20.30, sul palco di Hart, la scrittrice e comedian romana, si esibirà in alcuni dei suoi monologhi più conosciuti: da Ti Lascio Bio a All that Jazz, da Libretto di istruzioni per manovrare un Ingegnere a Terroir Sauvage. Una serata per ridere in maniera intelligente divagando su tematiche di grande attualità: dal business del biologico alla comunicazione contemporanea, dalla dipendenza dai social alla moda dei vini naturali. “Il Rìding Tristocomico è un progetto comico missionario – spiega la Safonov – e la missione è accendere piccoli focolai di sommossa intellettuale che sveglino le menti italiane dalla mondezza mediatica, politica e culturale che li sovrasta”.

Sul palco in solitaria, Arianna prende a schiaffi il pubblico tentando la defibrillazione mentale attraverso il sorriso intelligente. Lo stile è quello di una stand-up comedy elegante e ricercata in cui si mescolano lessico colto, ironia, denuncia e risate.

“Cosa cerco nel mio lavoro comico: eleganza espositiva, esercizio del recupero grammaticale in un’epoca in cui scriviamo perkè, concetti moralmente elevati tradotti in contesti quotidiani. Rivolte felici. Invettive tristocomiche.”

Lo spettacolo è promosso dall’Associazione Wine&Thecity e inaugura la stagione di appuntamenti “aspettando Wine&Thecity 2018 ”: ad apertura sarà infatti proiettato in prima assoluta il video del Decennale di Wine&Thecity realizzato dal video maker Mario Leombruno. La serata è realizzata con la preziosa collaborazione di Di Mauro e la partecipazione delle Cantine Astroni, wine partner dell’evento. Come da tradizione di Wine&Thecity, allo spettacolo è infatti abbinato un momento di degustazione: il pubblico sarà infatti accolto con un calice di benvenuto offerto dalle Cantine Astroni, viticoltori di lunga tradizione in terra flegrea, in abbinamento ai grissini stirati a mano e ai crackers artigianali dell’antico forno Malafronte di Gragnano.

Chi è Arianna Porcelli Safonov

Arianna Porcelli Safonov nasce a Roma da papà russo e mamma milanese. Laureata in Lettere e Filosofia, con indirizzo storia del costume, lavora per dieci anni nell’organizzazione di eventi e, dopo aver viaggiato e sudato per tutto il mondo in questo settore, dice basta.

Dal 2008 al 2010 studia teatro contemporaneo a Roma, poi parte per Madrid dove resta tre anni, lavorando alla conduzione di un programma tv, studiando improvvisazione comica e strutturando il blog di madamepipì. Nel 2014 rientra in Italia, pubblica il suo primo libro per Fazi Editore, Fottuta Campagna, frutto umoristico dell’esperienza che sta facendo, in solitaria, sulle colline pavesi. Dal 2015 è in tour con diversi progetti di comicità sociale per ripristinare il pensiero critico nella comicità italiana come Piaghe e l Rìding Tristocomico. Nel 2017 è uscito anche Storie di Matti, sempre con Fazi Editore.