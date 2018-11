Anche quest’anno a Napoli si respira “Aria di San Daniele”

Il Consorzio del Prosciutto di San Daniele torna a Napoli con cinque imperdibili appuntamenti con Aria di San Daniele, il format itinerante di Aria di Festa, la storica manifestazione dedicata alla DOP fiore all’occhiello del Friuli-Venezia Giulia. Dal 17 al 25 novembre, alcuni selezionati locali della calorosa città partenopea e dintorni ospiteranno cinque imperdibili appuntamenti, durante i quali sarà possibile assaporare l’ineguagliabile delicatezza del Prosciutto di San Daniele in un’atmosfera di raffinata convivialità.

Questi i locali coinvolti e le date in cui ospiteranno l’evento: Casa Madre – sabato 17 novembre, Blackwood – domenica 18 novembre, Cantine Sociali – giovedì 22 novembre, Salumeria Alcolica – venerdì 23 novembre, Delikatessen (Aversa, CE) – domenica 25 novembre

In queste occasioni, sarà possibile degustare il Prosciutto di San Daniele DOP in esclusivi menu pensati ad hoc o affettato al momento, con taglio a mano o a macchina. Anche quest’anno il Consorzio si avvale della collaborazione con Berkel, storico brand che realizza affettatrici, coltelli e accessori da taglio. Inoltre, durante ogni tappa, un oste farà gli onori di casa, raccontando le origini e le peculiarità del San Daniele DOP e proponendone alcuni sfiziosi assaggi.

Napoli, città che in quanto a piaceri della tavola non delude mai, è la decima tappa di Aria di San Daniele. Il tour, partito da Milano a maggio, nei mesi scorsi ha fatto tappa a Verona, Firenze, nel Litorale Adriatico, a Gallipoli, Torino, Bologna, a Tarvisio e Malborghetto e a Bari. Aria di San Daniele, dopo aver portato l’atmosfera della cittadina friulana e avere promosso l’eccellenza del suo prodotto DOP lungo tutta la penisola, si concluderà a dicembre con le tappe di Cortina d’Ampezzo e Corvara in Badia.