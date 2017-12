“Aria di San Daniele. La Festa” arriva a Napoli: ospite d’eccezione Bruno Barbieri

Prosegue il tour di Aria di San Daniele. La Festa, la versione itinerante della storica manifestazione del Prosciutto di San Daniele DOP, che si tiene ogni anno nella cittadina friulana in provincia di Udine l’ultimo fine settimana di giugno. Partito a maggio da Milano e proseguito poi nei mesi successivi a Verona, Firenze, Roma, Bari, Lecce e Catania, Aria di San Daniele. La Festa arriva a Napoli dal 7 al 10 dicembre per quattro serate-evento in selezionati locali, per aperitivi all’insegna della qualità.

Per celebrare la prima data del tour nel capoluogo partenopeo, un ospite d’eccezione renderà ancora più unico e imperdibile l’appuntamento. In occasione della serata del 7 dicembre, presso il locale “Cantine sociali” a partire dalle ore 19:30, Bruno Barbieri, lo chef italiano con il maggior numero di stelle Michelin in carriera e giudice, sin dalla prima stagione, di MasterChef Italia, si cimenterà nel taglio a mano del San Daniele DOP, svelerà alcuni dei suoi segreti culinari e racconterà ai presenti aneddoti e curiosità della sua incredibile carriera durante la quale ha collezionato ben sette stelle Michelin.

Dopo la data di apertura, il tour di Aria di San Daniele. La Festa prosegue nel meraviglioso capoluogo campano e dintorni, con altri tre imperdibili appuntamenti, l’8 – 9 – 10 dicembre. Durante queste serate, il Prosciutto di San Daniele sarà il protagonista indiscusso dell’aperitivo e verrà utilizzato sia come ingrediente di menù speciali pensati ad hoc che offerto in purezza, affettato al coltello e tagliato a macchina, grazie alla collaborazione con Berkel, storico brand che realizza affettatrici, coltelli ed accessori per il taglio. Uno spazio allestito e dedicato, inoltre, verrà presidiato da un oste che racconterà origini e caratteristiche del prodotto, proponendone anche piccoli assaggi tra i tavoli.

Di seguito, il dettaglio dei locali per gli appuntamenti con "Aria di San Daniele. La Festa" a Napoli e dintorni.

7 dicembre - Cantine Sociali in Piazza Giulio Rodinò a Napoli

8 dicembre - Delikatessen in Via Seggio, 118 ad Aversa

9 dicembre - Bisi Drink Food Happiness in Via Bisignano, 56 a Napoli

10 dicembre - Jazzy Bar in Via Bisignano, 61 a Napoli