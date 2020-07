AreAcustica - Live Concert all'aperto

Sabato 4 luglio ore 21.30, nel cuore del centro storico di Napoli, sulla terrazza della Sala Santa Cecilia-Hotel Toledo in una location accogliente con vista sulla suggestiva Certosa di San Martino nei pressi della nota Via Toledo, nelle immediate vicinanze della Metro Toledo è protagonista la Musica.



’’AreAcustica'' nasce dal sodalizio musicale tra Rossella Carrieri e Igor Di Martino. I due giovani musicisti (voce e chitarra), ispirati dalla comune sensibilità artistica, propongono arrangiamenti acustici di brani famosi e evergreen della tradizione italiana, americana e napoletana. La loro impronta prettamente jazzistica gli permette di non essere mai scontati e di creare numerose varianti all’interno delle loro interpretazioni, giocando molto sull’interplay e sull’ispirazione del momento. Questo fa si che l’ascoltatore rimanga coinvolto dal continuo rincorrersi dei due musicisti. Voce delicata, timbro unico e interpretazioni vocali originali, chitarra elegante, armonie ricercate e vigore ritmico sono il giusto mix di raffinatezza, magia e gusto. Ispirati dai grandi maestri del ‘duo’ come Tuck & Patty, Ella Fitzgerald & Joe Pass e dalla grande tradizione della musica classica napoletana, Igor & Rossella sono diventati negli anni una ‘cosa sola’ nell’universo dei suoni.



areAcustica

Igor Di Martino Chitarra

Rossella Carrieri Voce



Ingresso al concerto con piatto tipico napoletano e drink, euro 15.

Seconda consumazione libera: drink e bibite a partire da 3 euro.



E' gradita la prenotazione.

Riservato ai Soci ARCI - Club Santa Cecilia, Music Pole, Hotel Toledo

Sala Santa Cecilia sede estiva Area Terrazzata c/o Hotel Toledo Via Montecalvario 15 Napoli Centro Storico Tel. 081 406800 - 3357466327