L'Archivio Narrato: lezioni magstrali e stage di narrazione e drammaturgia

Si apre venerdì 27 gennaio alle h 18 con la seconda lezione magistrale gratuita e aperta alla città il nuovo week end di scritture d'archivio de L'Archivio Narrato ovvero Il tempo grande scultore - seconda edizione a cura de Lalineascritta Laboratori di Scrittura in collaborazione con ilCartastorie| Fondazione Banco Napoli: LA STORIA SEGRETA ovvero il lavoro dello scrittore e quello dello storico è il titolo della lezione che vedrà nella Sala Marrama (via Tribunali 213, primo piano) Antonella Cilento e in video conferenza Marta Morazzoni, scrittrice amatissima, una delle grandi firme italiane del romanzo storico (fra i numerosi titoli ricordiamo La ragazza col turbante, L'invenzione della verità vincitore Premio Campiello 1988, Il caso Courrier vincitore Premio Campiello 1997, La nota segreta, Il fuoco di Jeanne) che racconterà del suo personale rapporto con la Storia e i documenti nell'invenzione narrativa.

A seguire, sabato 28 gennaio (h 10-13 e 15-19) e domenica 29 (h 10-13) lo stage di scrittura creativa dedicata al racconto e al romanzo storico con Antonella Cilento dedicato a uno dei temi caldi della storia napoletana: EMINENZE GRIGIE, ovvero come ti rovino una rivoluzione, Giulio Genoino e Masaniello.

Chi fu la vera anima della rivolta di Masaniello? E perchè l’ennesima rivolta si configurò come rivoluzione esemplare e narrata in tutt’Europa? E perchè a Napoli le rivoluzioni, regolarmente, falliscono? In ogni narrazione ci sono dei momenti in cui le fila della Storia convergono in un sol punto, catalizzate dal tempo e dalle personalità in gioco. La storia delle masse pone sempre problemi interpretativi e difficoltà rappresentative a chi ne scrive: fiumi di inchiostro sono stati versati sulla vicenda di Masaniello e l’eletto Genoino, anima colta della rivoluzione, appare sempre ora in luce, ora in ombra.

Dalla pittura al teatro, dalla canzone al romanzo, e in ogni saggio storico che dall’Ottocento ad oggi ne ha parlato, la rivoluzione di Masaniello appare come un grande caso umano: proveremo, con l’aiuto dei grandi scrittori di scene collettive, da Flaubert a Tolstoj, a Dostoevskj, ad entrare nel meccanismo con cui si scrivono i movimenti collettivi e le azioni di massa, senza dimenticare le eminenze grigie, i moti interiori e segreti dei deuteragonisti. Uno stage per immergersi nelle vicende pubbliche e private che hanno portato alla rivolta di Masaniello del 1647.

Lo stage (con iscrizione e contributo) lavorerà sulla scrittura di racconti a partire dai documenti degli archivi dei Banchi napoletani e prevede visite nei luoghi suggestivi del tema narrato. Le attività si terranno nella Sala Studi dell'Archivio del Banco Napoli in via Tribunali 213.

Per informazioni e prenotazioni:

www.lalineascritta.it

laboratori@lalineascritta.it

cell 3496303260