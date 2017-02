L'Archivio Narrato: gli appuntamenti dal 24 al 26 febbraio

Venerdì 24 febbraio 2017 alle h 18, con la terza delle lezioni magistrali gratuite e aperte alla città, tenuta da Giuseppe Galzerano e Antonella Cilento dal titolo "Il romanzo storico in europa: da Manzoni a Bacchelli, da Banti a Enquist, da Yourcenar a Byatt", ha inizio il nuovo week end di scritture d'archivio de "L'archivio narrato, ovvero il tempo grande scultore", una serie di cinque lezioni e cinque stage di narrazione e drammaturgia a partire da documenti d'archivio. Nelle due giornate successive (sabato 25 e domenica 26) si terrà lo stage di scrittura drammaturgica condotto da Stefania Bruno dal titolo "Attori, saltimbanchi e commedianti: l'arte e la vita".

Sia la lezione, ad ingresso libero, che lo stage, si terranno nelle sale del Museo dell'Archivio Storico del Banco di Napoli, in collaborazione con il quale Lalineascritta ha organizzato questa manifestazione. La sede dell'Archivio è in Via dei Tribunali 213 a Napoli.



La lezione | IL ROMANZO STORICO IN EUROPA: DA MANZONI A BACCHELLI, DA BANTI A ENQUIST, DA YOURCENAR A BYATT

Venerdì 24 febbraio 2017, ore 18, Sala Marrama

Quante forme ha preso il romanzo storico in epoche recenti? Che si tratti della rilettura sperimentale e poetica della vita di Marie Curie o del medico di corte della regina Cristina di Per Olov Enquist o del segreto mondo vittoriano reimmaginato da Antonia Byatt, il romanzo d'autore non si limita a usare uno sfondo storico ma interroga il tempo, gli oggetti, le lingue. La tradizione italiana e quella europea riletta da Antonella Cilento in compagnia di uno storico e narratore di documenti, ricercatore ed editore, di assoluta eccezione, Giuseppe Galzerano, capace di ricostruire la minuta vita dei dettagli di un giorno lontano...



Lo stage | ATTORI, SALTIMBANCHI, COMMEDIANTI: L'ARTE E LA VITA

con Stefania Bruno

Sabato 25 e domenica 26 febbraio 2017, Sala Studi dell'Archivio

Tra la metà del 1500 e quella del 1600, l’Europa era un palcoscenico diffuso. Le compagnie professioniste vagabondavano di corte in corte e di piazza in piazza per fare spettacolo, in una tournée che spesso diventava eterna e, durante la quale le identità reali e fittizie degli attori si confondevano. Spiando nelle vite di questi attori - primo fra tutti il campano Silvio Fiorillo, in arte Capitan Matamoros - entreremo in un mondo in cui il piano dell’esistenza e quello della rappresentazione s’intrecciano e si sovrappongono, tra beghe da saltimbanchi e narrazione eroica di sè, sopravvivenza quotidiana e vera vita nell’arte. Attraverso i preziosissimi epistolari dei grandi comici dell’arte, le poesie di Isabella Andreini, le commedie di Fiorillo e di Giovambattista Andreini - il più grande drammaturgo barocco - ma anche quelle di Fernando de Rojas, Pedro Calderon de la Barca e Miguel de Cervantes entreremo nel secolo d’oro del teatro europeo, scoprendo che all’origine della letteratura moderna, teatro e romanzo non erano generi così diversi come pensiamo. Uno stage per immergersi in una tradizione dimenticata e appropriarsi del linguaggio teatrale, ma, soprattutto, per imparare a conoscere e a mettere in scena i nostri personaggi, tra meraviglia e follia.

Orario di attività dello stage

sabato h 10-13 e 14.30-19

domenica h 10-13

Costo dello stage

70 euro adulti / 50 euro studenti

Se si acquista l’intero pacchetto di 8 stages in unica soluzione 300 euro adulti esterni / 200 euro studenti e interni.

Per informazioni e prenotazioni:

www.lalineascritta.it

laboratori@lalineascritta.it

cell 3496303260