"Archeologia sottosopra" al Maschio Angioino: il primo itinerario avventura al castello

"Archeologia sottosopra". E' questo il nome del nuovo percorso avventura al Castelnuovo-Maschio Angioino di Napoli. Inizia questo fine settimana, sabato 2 e domenica 3 dicembre 2017, con la volontà di mettere a disposizione dei visitatori quei luoghi e quelle pagine di storia che di norma non sono accessibili al pubblico. L'idea è dell'associazione culturale Timeline Napoli, costituita da un team di professionisti speleologi, geologi, archeologi, ingegneri, linguisti e appassionati, che mirano a rivalutare e recuperare la parte nascosta del patrimonio storico della città, specialmente quello abbandonato all'incuria del tempo, al fine di rendere accessibili in maniera completa i siti storici dimenticati.

Le ricerche condotte dai professionisti dell’associazione, anche con l’ausilio di mezzi speleologici, riguardano le cavità sotterranee di Napoli e di altre città (come ipogei, cisterne antiche, ricoveri bellici, passaggi militari, le cripte abbandonate, i sotterranei dei castelli e tutte quelle strutture di difficile accesso) hanno permesso di restituire alle persone "pezzi di storia". Il percorso "Archeologia sottosopra" è solo su prenotazione (al numero 3317451461) e consente di essere accompagnati dai professionisti di Timeline Napoli lungo un percorso che offre la possibilità di visitare: l'antica cannoniera aragonese all'interno della Torre dell'Oro e la cisterna del '400; di scendere negli scavi archeologi per poi salire, alla fine della visita, sulla terrazza panoramica del maniero, andando alla scoperta dei "falchi" (si parlerà infatti del "De arte venandi cum avibus", il trattato dell'imperatore Federico II di Svevia sull'attività venatoria).

INFORMAZIONI UTILI:

I visitatori saranno muniti di cassetto speleo con luce.

Il percorso non è claustrofobico data la grandezza degli ambienti.

Durata: 1 ora e 15 minuti; costo biglietto 15 euro per adulti.

Per i primi 5 prenotati nel giorno di sabato, il percorso è gratis.