Appuntamento a Napoli dal 8 al 17 novembre con Aria di San Daniele!

Dall’8 al 17 novembre il Consorzio del Prosciutto di San Daniele arriva a Napoli con Aria di San Daniele, per sei imperdibili appuntamenti dedicati alla degustazione del Prosciutto di San Daniele DOP e alla scoperta dello splendido territorio dal quale questa eccellenza del Made in Italy ha origine.

Aria di San Daniele porta il gusto e la convivialità del San Daniele DOP nelle principali città italiane, con una serie di serate-evento in locali selezionati durante le quali è possibile degustare il Prosciutto di San Daniele DOP affettato al momento - con taglio a mano o a macchina - da un esperto tagliatore che fa gli onori di casa, raccontandone origini, peculiarità e proponendone sfiziosi assaggi. Inoltre, il Prosciutto di San Daniele è utilizzato come ingrediente all’interno di piatti esclusivi pensati ad hoc dai ristoratori e, per l’occasione, inseriti a menù.

Gli appuntamenti di Aria di San Daniele sono un’opportunità unica per conoscere tutti i segreti di questo prodotto, fiore all’occhiello dell’agroalimentare italiano. I clienti presenti possono, infatti, assaporare tutta la delicatezza del San Daniele, apprendere come riconoscerlo e conservarlo al meglio, per vivere un’esperienza gastronomica e culturale alla scoperta del legame a doppio filo tra questo prodotto e la sua terra di origine, il piccolo comune di San Daniele del Friuli. Un territorio che grazie alle particolari caratteristiche ambientali e climatiche dà vita, da tempo immemore, a un prodotto unico nel suo genere.

Nei week end del 8 - 10 e del 15 – 17 novembre, sei selezionati locali di Napoli che in quanto a piaceri della vita e della tavola non delude mai, ospiteranno altrettanti appuntamenti all’ora dell’aperitivo, durante i quali gli amanti del buon vivere e del buon cibo avranno la possibilità di gustare l’ineguagliabile dolcezza del Prosciutto di San Daniele in un’atmosfera di raffinata convivialità.

Di seguito il calendario degli appuntamenti a Napoli con Aria di San Daniele:

Aria di San Daniele – Napoli Venerdì 8 novembre Eat Vivi Via Francesco Giordani, 34 – h. 17.30 Sabato 9 novembre Il Mantengo Piazzetta Nilo, 18 – h. 19.00 Domenica 10 novembre Drogheria Fiorelli Via Giuseppe Fiorelli, 10 – h. 19.00 Venerdì 15 novembre Ristorante Casa Madre Via Bisignano, 3 – h. 17.30 Sabato 16 novembre Barril Via Giuseppe Fiorelli, 11 – h. 19.00 Domenica 17 novembre Cisterna Bistrot Via Cisterna dell’Olio, 6/A – h. 18.00

Le serate-evento di Aria di San Daniele proseguiranno con gli appuntamenti di Catania, dal 22 al 24 novembre e Cortina d’Ampezzo dal 6 all’8 dicembre.

Per tutti gli aggiornamenti su Aria di San Daniele consultare il sito.