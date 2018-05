Apogeo Spring Contest: all’MMB si sfidano Alessandra Nazzaro, Ielloston, Prospect Park e Spinelli

L’Apogeo Spring Contest giunge alla seconda fase, giovedì 17 maggio 2018 sul palco dell’MMB dalle ore 22 si sfideranno: Alessandra Nazzaro, Ielloston, Prospect Park, Spinelli.



Due i vincitori che accederanno alle semifinali del contest, il primo scelto con votazione della giuria tecnica, il secondo con votazione del pubblico presente.



Giudici della serata Gabriella Diliberto comunication manager del Be Quite e Sebastiano Esposito chitarrista partenopeo attualmente impegnato con lo spettacolo Millevoci Tonigh Show di Francesco Cicchella per la regia di Gigi Proietti.

Partner del concorso: Upside srl, Festival Music Week, Sanità Music Studio, Marechiaro Edizioni Musicali, Nut Studio, Acustica srl.



Al vincitore della seconda edizione dell’Apogeo Spring Contest andrà una produzione discografica di un ep, videoclip, ufficio stampa e la partecipazione ad una serata della VI^ edizione del Festival Music Week che si svolgerà il 20 e 21 luglio a Vico Equense.



