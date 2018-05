"Apice" di Valeria Laureano ai Magazzini Fotografici

Dopo il successo della mostra all’Istituto Italiano di Cultura di San Paolo (Brasile), il progetto Apice di Valeria Laureano, curato da Roberta Fuorvia, arriva a Magazzini Fotografici.



Il lavoro racconta attraverso foto ritrovate e negativi prodotti dalla fotografa, la storia di Apice vecchia, parzialmente evacuata dal terremoto in Irpinia del 1962 e poi completamente distrutta e abbandonata da quello del 1980.

Attraverso varie chiavi di lettura, il progetto libera le anime dei personaggi ritratti facendoli rivivere in un luogo/non luogo.

Le fotografie recuperate convivono al fianco di negativi prodotti dall’autrice di luoghi e paesaggi di Apice vecchia.

Valeria Laureano li sotterra e restituisce alle immagini di oggi quel velo di distruzione e nostalgia che abita il paese.



Biografia

Valeria Laureano nasce nel 1989 a Napoli.

Dal 2011 al 2014 frequenta un Master triennale di fotografia (Scuola Romana di Fotografia, Roma).

L’interesse per la realizzazione di progetti personali e ricerche autoriali diviene sempre più forte nel corso del suo periodo di formazione.

I suoi recenti lavori ruotano attorno al ricordo e alla memoria perduta e ritrovata, temi che l’autrice affronta con approccio intimistico.

Lavora dal 2017 per Magazzini Fotografici in qualità di coordinatrice e fotografa.



Roberta Fuorvia Curatrice e consulente per progetti fotografici.

È stata coordinatrice italiana della prima edizione di European tour organizzato da Photo Workshop New York.

Ha collaborato con lo studio Tribunali138 del fotoreporter Luciano Ferrara.

Ha curato The phone book-solo exhibition di Robert Herman per la galleria LO.FT di Lecce durante il suo periodo di collaborazione come curatrice.

Ha lavorato con professionisti di fama internazionale come Richard Tuschman, Amber Terranova, Peter Funch, Elisabeth Biondi, Sylvia Plachy, Boogie, Brian Griffin.

Cura con Irene Alison un concept di mostre per l’Aeroporto Internazionale di Napoli fondando nel 2015 VIA - Vision In Airport.

Insegna editing e allestimento spazi espositivi a CFI Centro di Fotografia Indipendente di Mario Spada.

Da aprile 2016 è curatrice di Magazzini Fotografici di Yvonne De Rosa





Magazzini Fotografici è una APS (Associazione di promozione sociale con obbligo legale di tesseramento). La tessera ha un costo di 5€ ed è valida per un anno solare.