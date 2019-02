IoVadoAlMuseo: tutte le aperture gratuite del 2019 al Museo Archeologico Nazionale di Napoli

I giorni di gratuità nei musei e nei siti archeologici del Mibac - come spiegato dal Ministro Bonisoli - diventano 20 per ogni anno solare.

Il nuovo decreto, in vigore dal 28 febbraio, prevede la conservazione delle prime domeniche di ogni mese da ottobre a marzo, una settimana di ingressi gratuiti che cambierà ogni anno, e che per il 2019 cadrà dal 5 al 10 marzo, e altre otto giornate a disposizione dei singoli direttori che potranno modularle come vorranno nell’arco dell’anno, anche aumentando il numero di giorni, limitando l’ingresso senza biglietto ad alcune fasce orarie fino al raggiungimento di una misura complessiva di otto giornate”

Il Museo Archeologico Nazionale di Napoli partecipa alla campagna Ministeriale #IoVadoAlMuseo, proponendo le seguenti date di apertura gratuita al pubblico per il 2019:

- la prima domenica del mese da ottobre a marzo;

- la #SettimanaDeiMusei dal 6 al 10 marzo, in quanto martedì 5 marzo il Museo osserverà riposo settimanale;

- la festa della primavera (21 marzo);

- la seconda, terza e quarta domenica di maggio e agosto;

- il giorno di San Gennaro (19 settembre).

Dal 28 febbraio, inoltre, il ticket per i giovani dai 18 ai 25 anni avrà sempre un costo di 2 euro.