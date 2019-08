Apre il nuovo Palazzetto dello Sport di Giugliano

Apre le porte alla città il nuovo Palazzetto comunale di Giugliano in via Pigna, nel quartiere Casacelle. In attesa del taglio del nastro ufficiale, infatti, lunedì 2 settembre la struttura gestita dalla Polisportiva Giugliano vedrà il via alle attività con lezioni gratuite per tutti, in modo da poter formulare una proposta quanto più aderente alle esigenze della cittadinanza.

"Cominceremo con i corsi di Basket, Pallavolo, Pallamano, Pilates ed Arti Marziali - sottolinea Marco Ciccarelli, presidente della Polisportiva - ma il nostro obiettivo è quello di fare del Palazzetto un luogo di aggregazione e di eventi. Abbiamo già allacciato i contatti con numerose federazioni che porteranno qui i loro campionati regionali e nazionali, e stiamo allestendo un cartellone di concerti e spettacoli assolutamente degno di nota".

Porte aperte agli sportivi della città, dunque, ma anche agli imprenditori: il nuovo Palazzetto comunale di Giugliano sarà una importante vetrina per chi sceglierà di sostenerlo investendo in pubblicità, grazie al piano marketing creato dalla MyEvo Agency che propone diverse soluzioni di sponsorizzazione. Tutti gli interessati potranno contattare l'agenzia allo 0813301434 oppure via mail a: dir.marketing@myevoagency.net.

Soddisfazione per l'imminente apertura viene espressa anche dal sindaco di Giugliano, Antonio Poziello: "La cittadella sportiva che sta prendendo forma è un elemento fondamentale per la costruzione di una città più vivibile e su cui stiamo tanto investendo. A settembre entrerà in funzione anche il centro sportivo Anthares e per fine settembre sarà consegnato lo stadio, in modo da rendere pienamente operativo il quartiere dello sport. Il nuovo palazzetto è una struttura moderna e bellissima, che potrà accogliere eventi sportivi e non solo e contribuire alla riqualificazione della zona di Casacelle. Avevamo ereditato una struttura realizzata al 70% ed una situazione amministrativa molto complicata, con una ditta fallita per i debiti con Equitalia prima del termine dei lavori. Nonostante tutto, siamo riusciti a portare a termine quest’opera che ora sarà fruibile da migliaia di persone".

Per informazioni sui corsi e su tutte le iniziative al Palazzetto basta chiamare ai numeri 3335885381 e 3476467690 oppure scrivere a segreteria@polisportivagiugliano.it.