Aperte le iscrizioni per laboratori e azioni di Virgilio Sieni al Madre

Sono aperte le iscrizioni per le attività e i laboratori gratuiti di Atlante del gesto_Napoli, progetto della Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee ideato da Virgilio Sieni, che al Madre si concluderà con performance site-specific e spettacoli.

Entro il 3 marzo è possibile iscriversi a Ballo comune, azione rivolta a tutti i cittadini di ogni età e abilità, nonché ad artisti, attori e performer. L’azione proporrà un focus sulle qualità del gesto e della tattilità, sulla capacità di ascolto e di sguardo, culminando con una visione pubblica che si terrà sabato 16 marzo alle 17.30.

Fino al 3 marzo è aperto anche il bando per Agorà Madri e Figli, azione rivolta a coppie di madri e figli, dai 10 agli 80 anni, senza conoscenze specifiche di nessuna tecnica performativa. L’azione rifletterà sul gesto unico e immediatamente riconoscibile che lega una madre ai propri figli, evocando l’origine e delineando una specifica forma di intimità, dolore e bellezza. La visione pubblica è prevista per domenica 17 marzo alle 17.30.

Fino al 12 marzo sarà possibile iscriversi a Lo spazio tattile del corpo, laboratorio rivolto a danzatori maggiorenni con conoscenze nelle tecniche della danza contemporanea e nell’improvvisazione, che si terrà giovedì 14 marzo dalle 15.00 alle 17.00 (unica data). Entro il 14 marzo saranno infine raccolte le adesioni per due Lezioni sul gesto, in programma sabato 16 e domenica 17 marzo alle 12.00 (è possibile partecipare ad entrambe o scegliere di iscriversi ad un’unica data). Giovani, adulti, anziani, artisti e cittadini di tutte le età intraprenderanno un breve viaggio all’origine del gesto, partendo da un vocabolario di azioni quali il camminare o il voltarsi e esplorando, nella qualità del gesto, la gravità e la risonanza. I partecipanti saranno condotti in un percorso di consapevolezza intorno ai gesti primari, pratiche “dolci” sull’ascolto del corpo, sull’importanza e la bellezza del movimento.