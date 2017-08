Aperitivo sotto le stelle all'Osservatorio Astronomico di Capodimonte

IL 7 settembre,tTerzo appuntamento con "Aperitivo sotto le stelle" presso l'Osservatorio Astronomico di Capodimonte, serata scientifica organizzata dall'INAF in collaborazione con PONYS e Scientificast.

L'ing. Giada Limongi terrà una conversazione scientifica dal titolo: "Le criticità dell’Area Metropolitana di Napoli: rischi naturali, rischi antropici e degrado ambientale"



L'aperitivo sulla terrazza dell'Osservatorio, a cura di R&G catering, e le osservazioni astronomiche del cielo di Napoli, in collaborazione con l'Unione Astrofili Napoletani, concluderanno la serata.



Dalle 19.45 alle 20.15 verranno offerti degli stuzzichini. Il seminario inizierà alle 20.30.



Ingresso solo su prenotazione con un ticket di 10€ che include l'aperitivo.



Per iscriversi: www.collettiamo.it/biglietto/5r4cvohh

Per ulteriori informazioni scrivere a: barbato@na.infn.it



Di cosa siparlerà:

La Città metropolitana di Napoli, oltre a essere la più densamente popolata d’Italia, è caratterizzata dalla presenza di molteplici fattori di pericolosità sia di matrice naturale che antropica, in una continua sfida fra uomo e natura. Realtà urbane così complesse, infatti, sono sottoposte a un maggiore rischio in caso di catastrofi naturali.

Insieme cercheremo di analizzare i rischi propri del nostro territorio per comprendere come una maggiore consapevolezza da parte degli abitanti porti a una riduzione della vulnerabilità del sistema.