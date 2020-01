Black & White, Aperitivo con Radio Show

Venerdì 10 Gennaio alle 20:30, un appuntamento speciale di Black & White Show di Gioia Fusco la radio che sarà dedicato ad un tema molto forte che in particolare nella storia del Soul ha avuto il suo grande flusso! Le canzoni contro la guerra, quelle che sono state di riferimento per un popolo diventando un inno alla ribellione, alla libertà e alla pace. Come per i diritti civili degli afroamericani, e per i diritti civili di tutti i popoli Umani; La Musica ci solleverà, ci solleciterà, ci salverà! G.F.



Black&White è uno pseudonimo che indica il Tao. E dunque la moltitudine di colori che dal bianco al nero avviene proprio come in una giornata di 24 ore. Tutto è mutevole. Dov’è la Luce brilla il Colore. Ogni momento ha un diverso sentimento. Tutto questo rapportato all’ Arte e alla Musica crea Dinamica e Trasformazione."

Venerdì 10 Gennaio

dalle 20:30

ingresso gratuito

*Consigliata la prenotazione - 346 6855303

Via Santa Maria in Portico 15, Napoli

Vineria dell' Ozio - Zona Chiaia