Aperitivo per famiglie: merenda sana e creativity baby lab

Nuovo progetto ad Area 35mm che vede al centro le famiglie con bambini: uno spazio di creatività artistica per bambini dove potranno sprimentare ed imparare le possibilità creative guditati da Valentina Viggiano illustratrice molto attiva sul territorio.



Verrà offerta, inoltre, una meranda fatta prevalentemente di cibi sani e semplici.

Intanto, i genitori potranno usufruire degli spazi di Area 35mm a proprio piacere: recuperare lavoro (area free wi-fi), socializzare, leggere un buon libro etc.



La prenotazione è obbligatoria: 366 5058831



Questa Domenica si svolgerà il primo di una serie di incontri dedicati ai laboratori creativi per bambini.

L'obiettivo è quello di dare forma ad un laboratorio nel senso di officina, bottega, una realtà non virtuale ma fatta di materiali dove i più piccoli possano divertirsi mentre sviluppano la propria creatività ed il proprio senso artistico.

Progettare, elaborare, costruire, dipingere, tagliare, incollare, assemblare, confrontarsi...attività che condurranno i bambini ad utilizzare tutti e cinque i sensi, a dar voce al proprio mondo interiore ed a sviluppare l'idea di condivisione e lo spirito di gruppo.

Le attività oggetto di ciascun incontro spazieranno dal disegno libero, alla pittura, alla creazione di piccoli libri, alla modellazione della pasta di sale, alla realizzazione di origami, al riciclo ed al riuso di materiali.