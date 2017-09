Aperitivo Musicale a Capodimonte

Venerdì 29 Settembre Aperitivo nei cortili monumentali del real bosco di Capodimonte con possibilità di visitare l'Appartamento Reale e la Collezione Farnese ospitate all'interno del sito entro le 22.



L'Appartamento Reale è l'anima del Real Museo di Capodimonte che ha visto l'avvicendarsi dei cinque sovrani borbonici. dei due francesi e dei duchi d'Aosta. Il percorso al suo interno prevede la visita sia di ambienti monumentali quali la "Sala della Culla", il "Salone delle Feste" e il "Salone Camuccini", sia di piccoli ambienti privati, più intimi, come la "Camera da Letto" e il "Salottino di porcellana”.



La Collezione Farnese è invece il nucleo fondante: trasferita da Carlo di Borbone essa prende ha origine dall'iniziativa di Alessandro Farnese, papa Paolo III, cultore di antichità e arte figurativa. I discendenti di Alessandro continuarono l'opera grazie all'apporto di artisti come Tiziano, El Greco, Salviati, e Guglielmo della Porta. Altre opere sono firmate da Raffaello e Michelangelo donati dal colto bibliotecario Fulvio Orsini a cui si aggiungono beni confiscati altrove come capolavori di Masaccio e Perugino.



L'aperitivo musicale è organizzato da DROP e Nabilah in collaborazione con Lunare Project e vedrà un viaggio musicale nelle migliori sonorità degli anni '90.

DJ's

Vox Inside Live

Mario Bianco

Gianluca Viscovo



MODALITA’:



Ingresso: dalle ore 19.30

Visita Appartamento Reale e Collezione Farnese: dalle 19.30 alle 22

ingresso gratuito entro le 21, dopo 10 euro.

Ingresso al museo 5 euro.

Per accedere all'evento è necessario inviare nominativi alla indirizzo dropmusicjuice@gmail.com entro venerdì pomeriggio