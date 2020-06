Aperitivo in bicicletta con i Cicloverdi Fiab Napoli

GIOVEDI 25 giugno appuntamento in piazza Dante per un aperitivo con FIAB Napoli Cicloverdi, l'invito rivolto a soci e simpatizzanti sarà l'occasione per chi ancora non lo ha fatto di rinnovare la tessera per l'anno 2020.

"PEDALA CON FIAB! Scrivi il futuro delle nuove generazioni".

BIKE FOR FUTURE, questo il leitmotiv della campagna nazionale del tesseramento 2020.

E' un invito rivolto a tutti coloro che vogliono aderire alla più forte realtà associativa di ciclisti italiani non sportivi, attiva da oltre 30 anni nella diffusione della bicicletta quale mezzo di trasporto ecologico per eccellenza.

La nostra associazione FIAB Napoli CICLOVERDI per rilanciare la campagna tesseramento sarà presente Giovedì 25 giugno dalle 18,00 alle 20,00 in piazza Dante presso il Caffè & Bistrot Letterario “il tempo del vino e delle rose” per un aperitivo insieme con i nostri consiglieri per fornire ogni sorta di informazione, suggerimenti e proposte sulla diffusione della ciclabilità a Napoli.

Tutti coloro che si tessereranno per il 2020 potranno usufruire della promozione sul tesseramento nei seguenti termini:

Socio ordinario: 22,00 euro senza rivista/ 27,00 euro con rivista BC

Socio convivente 18,00 euro (10 euro se minori di 14 anni)

Per l'occasione a gli iscritti sarà fatto omaggio della targa personalizzata “Vado a lavoro in bicicletta” o a scelta “BIKE FOR FUTURE”

Essere socio FIAB Napoli CICLOVERDI vuol dire partecipare da protagonista alle nostre iniziative, ciclo-passeggiate, ciclo-escursioni ed eventi per la promozione dell’uso della bicicletta come mezzo di trasporto quotidiano urbano e per il cicloturismo.

Inoltre, per i soci ci sono altri vantaggi tra cui:

- l ‘assicurazione RC per danni a terzi provocati in bicicletta in tutta Europa (con franchigia di 350 Euro)

- la rivista bimestrale BC a soli 6 euro in più l’anno. L’unica in Italia che tratta di ciclismo urbano e di ciclo-escursionismo;

-iniziative riservate ai soci in tutta Italia, sconti, agevolazioni e servizi per es. l’Uffico Legale, la rete Albergabici, i viaggi in bicicletta etc.

- CONVENZIONI con rivenditori di biciclette e altro a prezzi speciali per i Cicloverdi, per ulteriori informazioni consultare il nostro sito www.cicloverdi.it.