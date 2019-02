Il Vampiro Assassinato: aperitivo con delitto di Carnevale al Museo del Sottosuolo

Sabato 23 febbraio alle ore 20.00, coinvolgente aperitivo con delitto al Museo del Sottosuolo: l'occasione per trasformarsi in un vero e proprio investigatore invischiato in un misterioso giallo proveniente da un’altra epoca e ambientato in Transilvania.



Un appassionante Aperitivo con Delitto a tema carnevalesco organizzato dalla “Chiave di Artemysia” in collaborazione con Vivere Napoli. Nel macabro Castello del Conte Vlad tutti i mostri sono riunione.

A farli incontrare è stato un misterioso delitto irrisolto che li tiene bloccati nei cunicoli del sottosuolo. Gli spettatori si troveranno improvvisamente catapultati nel gioco in prima persona per scoprire chi è l’assassino e cosa lo ha spinto a compiere il terribile omicidio.

Il pubblico è invitato a travestirsi a tema o ad indossare comunque un accessorio attinente all’argomento trattato per confondersi con gli attori ed i sospettati.

Dopo l’accoglienza e il primo assaggio di aperitivo avrà inizio lo spettacolo.

Quattro attori professionisti vestiranno i volti del mistero e daranno vita ai personaggi che guideranno il pubblico verso la soluzione, interagendo con i partecipanti e fornendo delle precise informazioni, senza però svelare tutti gli indizi. Si susseguiranno tre interventi più la soluzione.

Prima del dolce un animatore coordinerà le ultime domande che verranno eseguite in modalità interrogatorio. Gli attori sotto processo saranno al centro della sala per rispondere e guidare il gioco.

Non c’è un commissario, il commissario sarà il pubblico.

Informazioni

Telefono: 334 11 19 8 19 Claudia (dalle 10.30 alle 13-30 e dalle 15.30 alle 21.30)

E-mail: prenotazioni@viverenapoli.com

Informazioni aggiuntive

Garage a pagamento: Garage Cavour – Piazza Cavour, 34 | De Santo Raffaele – Via San Giuseppe dei Ruffi, 5

Parcheggio in strada: Piazza Cavour, Via Foria