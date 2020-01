Aperitivo della Befana con Radio Show Live

L'Epifania ci vedrà impegnati con il secondo appuntamento di OZIARTI. Lunedì 6 Gennaio alle 19 e 30 apriremo le porte di Vineria dell'Ozio con un evento particolare ed articolato.

Parliamo di una radio tutta dal vivo, con Gioia Fusco: "Negli ultimi anni mi sono ritrovata a cantare da sola in Hotel e Residence … Dato che la noia abbondava, spesso iniziavo a raccontare fatti di VITE D'ARTE e DI FILOSOFIA, facevo ascoltare brani originali spesso poco conosciuti... Così chi mi ascoltava mi chiedeva se facessi Radio, in effetti una dimensione che mi piace molto... Da sempre con la voglia di trasmettere qualcosa di profondo e di condividere pensieri, conoscenze ed opinioni … e soprattutto la BUONA MUSICA cioè quella che da sempre riesce a travolgere senza essere ben conosciuta: Soul, Funk, Jazz , Blues… E così mi venne l’ispirazione e iniziai la Mission che ancora vive: Black & White radio show .



Black&White è uno pseudonimo che indica il Tao. E dunque la moltitudine di colori che dal bianco al nero avviene proprio come in una giornata di 24 ore. Tutto è mutevole. Dov’è la Luce brilla il Colore. Ogni momento ha un diverso sentimento. Tutto questo rapportato all’ Arte e alla Musica crea Dinamica e Trasformazione."



Gioia Fusco

Attrice e Cantante poliedrica si inizia al Palco con gli studi di danza classica, si diploma nel 2004 presso l'Accademia d'Arte Drammatica del Teatro Bellini di Napoli completando la sua formazione.

Grazie alla sua versatilità e multidisciplinarietà da allora ha fatto molte differenti Collaborazioni.



Bio Arts Vd : www.facebook.com/feelblackandwhite/