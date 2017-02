Aperi-teatro al Palazzo dello Spagnolo: in scena "Crocchè"

Domenica 12 febbraio alle 19:00, Aperi-teatro al Palazzo dello Spagnolo, in Via Vergini 19, nei pressi di Piazza Cavour.

Verrà presentato lo spettacolo "Crocche", scritto da Rosi Padovani e Francesco Landi, con Federica Aiello e Salvatore D’Onofrio, regia di Giuliana Pisano.

"Crocchè" è uno scherzo culinario, una commedia ambientata in una portineria di un antico palazzo del centro di Napoli e ruota intorno alla fantasiosa cura che Regina, portinaia del palazzo appunto, mette nel suo lavoro: “Portinaia, socialmente utile”. Ogni giorno lei prepara la bella cosa da mangiare per gli inquilini del palazzo. Regina discende da un’antica famiglia di guardaporti, anche suo marito Agostino, morto troppo presto, era portiere. Con estrema passione ed orgoglio svolge il suo lavoro.

Dei condomini lei conosce pregi e soprattutto difetti. Ma ad uno è particolarmente legata, sin da bambina. Il signor Felice Guerriero. Un ingegnere, scapolo, figlio unico, un uomo pignolo. Le questioni di principio per Felice Guerriero sono il pane quotidiano. Ed è per questo motivo che esulta quando alla radio danno la notizia del furto della statua di Vittorio Emanuele e che i rapitori hanno chiesto un riscatto di centomila euro.

Regina è sempre stata segretamente innamorata di Felice, ma non si è mai illusa, conosce bene qual è il suo posto perché come lei stessa dice : “… Lui troppo signore e io troppo portiera”. Il destino ha sempre deciso il menù, ha sempre scelto quale sia il momento giusto per amare. Ma Regina ha deciso di ribellarsi al destino, d’ora in poi stabilirà lei il menù giusto. Da oggi in poi cucinerà solo crocchè: il piatto preferito di Felice Guerriero.

Il costo della serata è di 15 euro a persona.

Prima dello spettacolo saranno servite:

Quiche Lorraine

Quiche di Patate e Porri

Riso venere con avocado e gamberetti

Assaggi di formaggio e salame

Insalata di patate e fagiolini

Gateau di patate

Frittata di pasta

Acqua minerale

Cocktail all'arancia

Succhi di frutta

Vino

Per prenotare inviare un'e-mail a violabufano@gmail.com o chiama al 328-3849804 specificando il numero di prenotazioni, i nominativi e i recapiti cellulari.