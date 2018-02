AperiPop ai Magazzini Fotografici

Il 24 febbraio Magazzini Fotografici inaugura la sua nuova formula aperitivo con la vinyl djset di Fat city.



La mostra POP di Brian Grifin resterà in esposizione ancora per pochissimi giorni e per concludere alla grande abbiamo pensato ad un aperitivo "musicale" con una vinyl djset e una selezione speciale di dischi anni '70 ed '80.

La formula aperitivo comprende buffet + bibita al costo di €8.



Gratis per i #sociGOLD.

I #sociSILVER posso scegliere di usufruire in questa occasione dell'evento gratuito incluso nella tessera.

Per info: eventi@magazzinifotografici.it

www.magazzinifotografici.it



Magazzini Fotografici è un’associazione no profit che promuove la fotografia e ha un obbligo legale di tesseramento.

La tessera ha un costo di 5euro ed è valida per un anno solare.

Questo ed ogni ulteriore contributo, sia in denaro che in diffusione delle nostre iniziative, è a sostegno delle attività organizzate.