Apericena con Delitto nel 1930 in stile Charleston

Sabato 29 Febbraio ore 19,00 APERICENA CON DELITTO IN STILE CHARLESTON al Vic' Street di Napoli: un appuntamento da non perdere per tutti gli amanti dei racconti in giallo e del mondo dei Misteri



Penotazione allo 081662423

calice di vino e spettacolo € 10,00**

forma la tua squadra

prenota il tuo posto

inizia a seguire le indagini

scopri l'assassino



dal libro Napoli dei Misteri scacco al Killer

"Sono sempre stata dell'idea che la maggior parte dei racconti, delle storie delle leggende sono già scritte in qualche luogo nella nostra mente pronte a venir fuori al momento giusto, e se a questo ci aggiungiamo sullo sfondo una Città magica come Napoli, una strada conosciuta, dei personaggi semi reali e una storia con Delitto beh allora il gioco è fatto.

Si il gioco perché si tratta proprio di questo!

In un idea unica nel suo genere ecco che due Città fantastiche trovano un punto d'incontro, è nasce Scacco al Killer!

Il racconto parte dalla consapevolezza di voler parlare di leggende e misteri Napoletani attraverso gli occhi dei personaggi il tutto contornato da un delitto da seguire per incastrare il Killer!

Ciro, un Detective rinomato paradossalmente di Torino viene spedito a Napoli per fuggire da se stesso e dalle sue "visioni" qui incontrerà Dalia e la sua bizzarra squadra che lo condurranno tra miti e leggende costantemente presenti nella vita dei Napoletani.... ma non sarà solo Napoli ad essere coinvolta già perché è qui che si creerà un ponte tra

Napoli è Roma

Un arco tra due mondi

due grandi città dell'antichità che faranno da scenario a un racconto...."