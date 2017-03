AperiCake in Galleria 66

Galleria 66 Concept Store di via Francesco Crispi 66: è qui che mercoledì 29 marzo selezionate clienti e amiche saranno ricevute in un’atmosfera esclusiva per celebrare insieme l’arrivo della nuova collezione Spring Summer 2017 e per dar vita ad una shopping session di capi must di stagione.

A coccolare le ospiti oltre alla vista di scenografici capi, ci sarà un favoloso apericake a cura della nota bakery america-napoletana Cake Appeal, meta d’obbligo per chi ama i dolci. Un appuntamento che vuol essere un’occasione speciale e intima per trascorrere ore piacevoli e confrontarsi sulle novità proposte dalla nota Galleria 66, contenitore di originalissime creazioni nel segno della moda. E, a rendere l’evento ancora più fashion, special guests saranno le blogger Claudia Ranieli e Fabiana Joudioux che dispenseranno consigli e svelereanno i new trend della stagione Spring Summer 2017 come fanno all’interno del loro blog Le Scianty. Ci sarà poi un fotografo pronto a catturare con il suo zoom i momenti salienti di questo pomeriggio e a paparazzarne gli aspetti più intensi nel segno della moda. L’evento si concluderà con un omaggio dedicato alle ospiti e affezionate “testimonial” della Galleria 66.